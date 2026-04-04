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Где в Варшаве пройдут богослужения для белорусов-католиков на Пасху

  • 4.04.2026, 13:24
Где в Варшаве пройдут богослужения для белорусов-католиков на Пасху

Появилось расписание на Великую субботу и два дня праздника.

В субботу и воскресенье 4 и 5 апреля в Варшаве пройдут Пасхальные богослужения для белорусов-католиков, сообщает Charter97.org.

Великая суббота (04.04)

Освящение пищи в 12:00 в костеле Святого Александра на площади Трех Крестов (). В это время есть возможность исповеди.

Литургия Пасхальной Вигилии — 21:00 (верхний костел на площади Трех Крестов).

Воскресенье (05.04) — Праздник Воскресения Господня

10:30 — месса в костеле Святой Фаустины на Брудно (Żuromińska, 2).

11:30 — месса в костеле Святого Александра на площади Трех Крестов.

Понедельник в октаве Пасхи (06.04)

месса в костеле Святой Фаустины на Брудно в 10:30,

месса в костеле на площади Трех Крестов в 11:30.

Концерт в верхнем костеле в 14:30 (вход по билетам).

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