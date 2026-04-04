Где в Варшаве пройдут богослужения для белорусов-католиков на Пасху
- 4.04.2026, 13:24
Появилось расписание на Великую субботу и два дня праздника.
В субботу и воскресенье 4 и 5 апреля в Варшаве пройдут Пасхальные богослужения для белорусов-католиков, сообщает Charter97.org.
Великая суббота (04.04)
Освящение пищи в 12:00 в костеле Святого Александра на площади Трех Крестов (). В это время есть возможность исповеди.
Литургия Пасхальной Вигилии — 21:00 (верхний костел на площади Трех Крестов).
Воскресенье (05.04) — Праздник Воскресения Господня
10:30 — месса в костеле Святой Фаустины на Брудно (Żuromińska, 2).
11:30 — месса в костеле Святого Александра на площади Трех Крестов.
Понедельник в октаве Пасхи (06.04)
месса в костеле Святой Фаустины на Брудно в 10:30,
месса в костеле на площади Трех Крестов в 11:30.
Концерт в верхнем костеле в 14:30 (вход по билетам).