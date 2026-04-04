Украинские ракеты ударили по стратегическим объектам РФ в Таганроге 1 4.04.2026, 13:33

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Под атаку попали портовая инфраструктура и корабль.

Губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь признал, что в ночь на 4 апреля стратегические объекты региона, в том числе портовая инфраструктура, подверглись ракетным ударам.

В ночь на субботу, 4 марта, украинские ракеты атаковали стратегические объекты в Ростовской области России. По предварительной информации, под атаку попала портовая инфраструктура Таганрога, пишет Диалог.UA после мониторинга соцсетей.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь признал, что сегодня ночью стратегические объекты региона подверглись ракетной атаке.

По его словам, в Таганроге в результате ракетного удара начался пожар на территории складских помещений. Он не сказал, что там хранилось. Под прицелом украинских ракет и БпЛА был также местный порт.

Слюсарь утверждает, что в акватории в результате «падения обломков БпЛА» повреждено коммерческое судно. Какой груз перевозило это судно, он не уточнил. В сводке Минобороны РФ говорится, что в ночь на 4 апреля российская ПВО в небе над Россией якобы сбила 85 украинских БпЛА самолетного типа. Часть из них – в небе над Ростовской областью, но враг не сказал, сколько конкретно.

В Таганроге находятся несколько военных и стратегических объектов России, и по ним ВСУ регулярно наносят удары.

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