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The Telegraph: Украина сейчас в лучшей позиции за почти год

  • 4.04.2026, 13:51
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The Telegraph: Украина сейчас в лучшей позиции за почти год

Киев переходит в контратаку.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте является лучшей для Украины почти за год. К такому выводу пришла MI6, пишет The Telegraph.

«Я получил оценку MI6. Ситуация на фронте сейчас лучшая для Украины за последние 10 месяцев», – отметил Зеленский во время брифинга.

По оценкам британской разведки, украинская оборона находится в самом безопасном состоянии за долгое время, несмотря на продолжающееся наступление России. В то же время сам президент признал, что ситуация на фронте, протяженностью примерно 1000 километров, остается «сложной», хотя «в целом линия держится».

Аналитики отмечают, что весенне-летнее наступление российских войск на Донбассе в значительной степени замедлилось. Одной из причин стало активное использование Украиной высокоточных беспилотников, которые затрудняют логистику и переброску подкреплений противника.

Кроме того, украинские силы смогли добиться локальных успехов. За последние месяцы ВСУ вернули под контроль почти 400 квадратных километров территорий в районах Александровки и Гуляйполя – это самые крупные достижения с 2023 года.

Несмотря на это, Россия усиливает удары по украинским городам. По данным украинских властей, Кремль меняет тактику, переходя к дневным массированным атакам и расширяя цели за пределы энергетической инфраструктуры. Только за один день было выпущено почти 500 ракет и дронов, что привело к гибели как минимум шести человек.

На фоне боевых действий Киев предложил Москве временное прекращение огня на период Пасхи, которая в этом году приходится на 12 апреля. По словам Зеленского, предложение остается в силе, однако Россия заявляет, что не получала соответствующего плана.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ подчеркнул требования Москвы о выводе украинских войск с территории Донбасса.

Параллельно Украина активизирует международное сотрудничество. Во время недавнего визита на Ближний Восток Зеленский подписал оборонные соглашения с Катаром и Саудовской Аравией, пытаясь использовать украинский опыт в борьбе с беспилотниками для укрепления партнерских отношений.

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