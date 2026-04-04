Volkswagen готовит более 20 новых моделей в 2026 году

Volkswagen готовит более 20 новых моделей в 2026 году2
- 4.04.2026, 14:05
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Особое внимание концерн уделяет компактным моделям.
Группа Volkswagen планирует масштабное обновление модельного ряда. В 2026 году на рынок выйдут более 20 новых и обновлённых автомобилей. Это часть стратегии восстановления после сложного 2025 года, когда операционная прибыль компании снизилась на 53%, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Особое внимание уделяется компактным моделям — ключевому сегменту для Европы. Среди главных новинок — электрический Volkswagen ID. Polo, который станет альтернативой классическому Polo. Также ожидается компактный кроссовер ID. Cross. Аналогичные модели представят и другие бренды группы: Skoda Epiq и Cupra Raval.
Сегмент SUV останется в центре внимания. Уже дебютировал новый Volkswagen T-Roc с гибридной установкой. В 2026 году появится обновлённый ID.4, который может получить имя ID. Tiguan. Также ожидаются крупные новинки: электрический трёхрядный Skoda Peaq, флагманский Audi Q9 и новый Audi Q7.
Audi готовит электрическую версию A2, а также обновления спортивной линейки — включая RS6 с гибридной установкой. У Volkswagen появится гибридный Golf и обновлённый ID.3.
Премиальные бренды также представят новинки: полностью электрический Porsche Cayenne, электромобили 718 Boxster и Cayman, новый электрический SUV от Bentley и Lamborghini Urus SE Performante.
Volkswagen делает ставку на электрификацию и расширение линейки, стремясь укрепить позиции на фоне усиливающейся конкуренции.