Foreign Affairs: Трамп совершенно неправильно понимает Европу 7 4.04.2026, 14:14

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Почему Америке нужен Европейский союз.

Отношения между США и Европейским союзом переживают один из самых напряженных периодов за последние десятилетия. Президент США Дональд Трамп усилил критику ЕС, называя его «противником» и обвиняя в несправедливой торговой политике, миграционных проблемах и давлении на американские компании, пишет бывший посол США в ЕС Энтони Луццатто Гарднер для журнала Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

В новой стратегии нацбезопасности США даже обсуждалась идея ослабления Евросоюза за счет поддержки евроскептических сил. Подобный курс может обернуться серьезными последствиями для самих Соединенных Штатов. На протяжении десятилетий Вашингтон поддерживал европейскую интеграцию, считая сильный и стабильный ЕС ключевым партнером в решении глобальных задач — от безопасности до экономики.

Несмотря на заявления о «несправедливой торговле», реальный дефицит США в торговле с ЕС значительно ниже заявляемых цифр и уступает разрыву с Китаем. При этом ЕС остается одним из крупнейших рынков для американского бизнеса, а единый рынок и евро существенно упрощают трансатлантическую торговлю.

Разногласия касаются не только экономики. Администрация Трампа критикует европейскую миграционную политику и цифровое регулирование, включая штрафы для американских IT-компаний. В ответ европейские власти подчеркивают, что такие меры направлены на защиту конкуренции и потребителей, а не против конкретных стран.

Дополнительное напряжение вызывает поддержка США правых политических движений в Европе, что воспринимается как вмешательство во внутренние дела союзников.

Распад или ослабление ЕС привел бы к росту нестабильности в Европе, ударил бы по глобальной экономике и лишил США важного партнера в вопросах санкций, борьбы с терроризмом и изменением климата.

При этом остается пространство для сотрудничества. В частности, Вашингтон и Брюссель заинтересованы в сдерживании экономического влияния Китая, включая реформу мировой торговой системы и снижение зависимости от китайских технологий и ресурсов.

Бывший посол США в ЕС убежден, что именно взаимодействие по китайскому направлению может стать основой для восстановления трансатлантического партнерства. Однако для этого США придется пересмотреть жесткий курс в отношении ЕС, который все чаще рассматривается не как союзник, а как конкурент.

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