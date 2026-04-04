В Гомеле после пролета «Шахеда» произошел мощный взрыв

В Гомеле после пролета «Шахеда» произошел мощный взрыв8
- 4.04.2026, 18:09
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В городе неспокойно две ночи подряд.
Война близко: две ночи подряд гомельчане становились свидетелями чрезвычайных происшествий, пишет «Флагшток».
Сегодня, 4 марта, около 4:30 утра восточнее Гомеля был слышен сильный взрыв. Шум был мощным, но доносился издалека.
Вчера, 3 марта, около 5:25 над восточной окраиной Гомеля зафиксировали пролет БПЛА, похожего на ирано-российский «Шахед» («Герань»).
В двух случаях залеты дронов через украинско-белорусскую границу украинские мониторинговые каналы не фиксировали.