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В Гомеле после пролета «Шахеда» произошел мощный взрыв

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  • 4.04.2026, 18:09
  • 27,750
В Гомеле после пролета «Шахеда» произошел мощный взрыв

В городе неспокойно две ночи подряд.

Война близко: две ночи подряд гомельчане становились свидетелями чрезвычайных происшествий, пишет «Флагшток».

Сегодня, 4 марта, около 4:30 утра восточнее Гомеля был слышен сильный взрыв. Шум был мощным, но доносился издалека.

Вчера, 3 марта, около 5:25 над восточной окраиной Гомеля зафиксировали пролет БПЛА, похожего на ирано-российский «Шахед» («Герань»).

В двух случаях залеты дронов через украинско-белорусскую границу украинские мониторинговые каналы не фиксировали.

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