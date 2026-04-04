Не страны Балтии: названа следующая цель Путина 16 4.04.2026, 14:32

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Кремль начнет со стратегического тыла Европы.

Германия может оказаться более вероятной следующей целью для России, чем страны Балтии, даже несмотря на то что балтийские государства располагаются ближе и в целом куда более удобно для проведения наземной операции. Об этом заявил директор Института внутренней безопасности Эстонии Эркки Коорт, информирует BILD.

По его словам, сценарии прямого нападения на Эстонию, Литву и Латвию являются «примитивными», поскольку перед атакой на границы НАТО Москва, согласно военной логике, попытается ослабить стратегический тыл Альянса, который находится именно в Германии.

Коорт считает, что удар по немецкой территории имел бы более сильный не только военный, но и информационный эффект. Он отметил наличие в стране многомиллионной русскоязычной общины и отдельных групп, симпатизирующих Кремлю, что может быть использовано для внутренней дестабилизации. Это соответствует привычной гибридной стратегии Москвы.

Эксперт добавил, что атака на Балтию автоматически приведет к жесткому ответу НАТО, тогда как операция против Германии или гибридные атаки могут развиваться по иному сценарию и без мгновенной реакции Альянса.

В то же время глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер согласился с оценкой Коорта, подчеркнув, что Германия является основным логистическим центром блока, а ее транспортные узлы и порты могут стать первоочередными целями в случае новой войны РФ.

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