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Не страны Балтии: названа следующая цель Путина

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  • 4.04.2026, 14:32
  • 18,092
Не страны Балтии: названа следующая цель Путина

Кремль начнет со стратегического тыла Европы.

Германия может оказаться более вероятной следующей целью для России, чем страны Балтии, даже несмотря на то что балтийские государства располагаются ближе и в целом куда более удобно для проведения наземной операции. Об этом заявил директор Института внутренней безопасности Эстонии Эркки Коорт, информирует BILD.

По его словам, сценарии прямого нападения на Эстонию, Литву и Латвию являются «примитивными», поскольку перед атакой на границы НАТО Москва, согласно военной логике, попытается ослабить стратегический тыл Альянса, который находится именно в Германии.

Коорт считает, что удар по немецкой территории имел бы более сильный не только военный, но и информационный эффект. Он отметил наличие в стране многомиллионной русскоязычной общины и отдельных групп, симпатизирующих Кремлю, что может быть использовано для внутренней дестабилизации. Это соответствует привычной гибридной стратегии Москвы.

Эксперт добавил, что атака на Балтию автоматически приведет к жесткому ответу НАТО, тогда как операция против Германии или гибридные атаки могут развиваться по иному сценарию и без мгновенной реакции Альянса.

В то же время глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер согласился с оценкой Коорта, подчеркнув, что Германия является основным логистическим центром блока, а ее транспортные узлы и порты могут стать первоочередными целями в случае новой войны РФ.

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