Названы самые частые неисправности у электромобилей в Беларуси

Названы самые частые неисправности у электромобилей в Беларуси3
- 4.04.2026, 14:59
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Интересные данные опубликовал «Белтехосмотр».
Порядка 8,5% электромобилей, приехавших на техосмотр, не получили с первого раза «дазвол». Об этом свидетельствуют цифры УП «Белтехосмотр», которые предприятие опубликовало по итогам марта, пишет «Телеграф».
Для сравнения, в среднем этот показатель для машин с ДВС был выше: 13,2% (25 716 машин из общего количества).
Белтехосмотр также назвал наиболее частые поломки, не позволившие электромобилям пройти обязательный государственный техосмотр.
Всего у 35 из 410 электромобилей, прошедших диагностику, обнаружены неисправности. Вот, что выявили проверки:
Внешние световые приборы — 9 неисправностей (самая частая проблема).
Тормозные системы — 7 неисправностей.
Рулевое управление — 5 неисправностей.
Элементы ходовой части — 5 неисправностей.
Комплектация — 4 неисправности.
Колёса и шины — 3 неисправности.
Стёкла и устройства их обогрева/обдува, солнцезащитные козырьки (шторки) — 2 неисправности.