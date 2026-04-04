Названы самые частые неисправности у электромобилей в Беларуси 3 4.04.2026, 14:59

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Интересные данные опубликовал «Белтехосмотр».

Порядка 8,5% электромобилей, приехавших на техосмотр, не получили с первого раза «дазвол». Об этом свидетельствуют цифры УП «Белтехосмотр», которые предприятие опубликовало по итогам марта, пишет «Телеграф».

Для сравнения, в среднем этот показатель для машин с ДВС был выше: 13,2% (25 716 машин из общего количества).

Белтехосмотр также назвал наиболее частые поломки, не позволившие электромобилям пройти обязательный государственный техосмотр.

Всего у 35 из 410 электромобилей, прошедших диагностику, обнаружены неисправности. Вот, что выявили проверки:

Внешние световые приборы — 9 неисправностей (самая частая проблема).

Тормозные системы — 7 неисправностей.

Рулевое управление — 5 неисправностей.

Элементы ходовой части — 5 неисправностей.

Комплектация — 4 неисправности.

Колёса и шины — 3 неисправности.

Стёкла и устройства их обогрева/обдува, солнцезащитные козырьки (шторки) — 2 неисправности.

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