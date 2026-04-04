По заводу «Тольяттикаучук» в России ударили многочисленные дроны Ан-196 «Лютый»1
- 4.04.2026, 15:10
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Стали известны новые детали атаки.
В ночь на 4 апреля в российском городе Тольятти прогремели мощные взрывы. Там украинские дроны атаковали химическое предприятие «Тольяттикаучук».
По предварительной информации, по заводу ударили беспилотники Ан-196 «Лютый». Об этом сообщает OSINT-сообщество CyberBoroshno.
Последствия ударов
Во время атаки местные жители фиксировали на видео взрывы на территории завода. Многочисленные кадры в сети позволили сделать заключение, что до химического предприятия долетело множество дронов.
Одной из целей БПЛА на предприятии стал цех Д-12 с емкостями для сжиженных продуктов объемом 2300 кубометров, который для безопасности оборудован обвалом и громоотводами.
Также беспилотники поразили цех Д-1 с емкостями для сжиженных товаров и жидкостей, из которого изобутан поступает на предприятие для переработки на БК-2.
Кроме того, дроны атаковали производственные установки изобутан-изобутилена (БК-2, БК-3, БК-4), ключевого компонента бутилкаучука.
На предприятие залетело по разным сообщениям около 10 дронов, поэтому высока вероятность, что попаданий было больше, чем указано. OSINT-сообщество составляло список пораженных целей по объектам, активное горение которых попало в кадр.
Что известно о предприятии
Предприятие «Тольяттикаучук» является одним из крупнейших нефтехимических заводов России. Хотя оно позиционируется как гражданское производство, его продукция критически важна для функционирования военно-промышленного комплекса и обеспечения армии.
Роль предприятия в текущих условиях значительно возросла по нескольким направлениям. «Тольяттикаучук» обеспечивает технологическую независимость РФ от поставок зарубежных эластомеров. Специальные марки каучука используются в авиастроении и судостроении, где требуются материалы, устойчивые к экстремальным температурам и агрессивным средам.
Предприятие выпускает высокооктановые добавки к бензину. Это критично для логистики путинской армии, так как позволяет производить качественное топливо для армейского автотранспорта в больших объемах.
На базе завода создан индустриальный парк «Тольяттисинтез», где размещаются смежные производства, часть из которых может выполнять прямые оборонные заказы или производить компоненты двойного назначения.