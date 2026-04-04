Как красиво покрасить пасхальные яйца куркумой

Как красиво покрасить пасхальные яйца куркумой1
- 4.04.2026, 15:19
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Самый простой рецепт.
Покраска пасхальных яиц куркумой – самый быстрый и безопасный способ покрасить яйца для Пасхи. К тому же это займет 10 минут.
Издание FoodOboz поделилось легкой и быстрой технологий покраски яиц куркумой для пасхального стола.
Ингредиенты:
2 ст. л. куркумы
1 ст. л. уксуса
1 л воды
Способ приготовления:
Помойте яйца, добавьте воду, туда уксус и куркуму, варите в течение 10-15 минут.
Для более яркого оттенка оставьте яйца в остывающем отваре на 2-3 часа, затем натрите маслом для блеска.