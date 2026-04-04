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Как красиво покрасить пасхальные яйца куркумой

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  • 4.04.2026, 15:19
  • 3,362
Как красиво покрасить пасхальные яйца куркумой

Самый простой рецепт.

Покраска пасхальных яиц куркумой – самый быстрый и безопасный способ покрасить яйца для Пасхи. К тому же это займет 10 минут.

Издание FoodOboz поделилось легкой и быстрой технологий покраски яиц куркумой для пасхального стола.

Ингредиенты:

2 ст. л. куркумы

1 ст. л. уксуса

1 л воды

Способ приготовления:

Помойте яйца, добавьте воду, туда уксус и куркуму, варите в течение 10-15 минут.

Для более яркого оттенка оставьте яйца в остывающем отваре на 2-3 часа, затем натрите маслом для блеска.

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