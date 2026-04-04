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Пограничники показали проблемные паспорта белорусов

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  • 4.04.2026, 15:38
  • 11,508
Пограничники показали проблемные паспорта белорусов

Какие документы не проходят контроль на границе.

Более 160 проблемных документов предъявили на границе с начала года, сообщил Государственный пограничный комитет.

Ведомство даже продемонстрировало примеры страниц белорусских паспортов, с которыми людей не пропустили через границу. 80 иностранцев пытались въехать в Беларусь без визы.

Еще 33 человека показали паспорта с поврежденными фотографиями или размытыми печатями органов, выдавших документ. У четырех белорусов паспорта находились в базе недействительных документов.

Кроме того, двое иностранцев пытались пересечь границу по поддельному и чужому документу. Более 30 граждан Беларуси и других стран предъявили просроченные паспорта. Чаще всего это происходило из-за того, что люди не заменили документы после смены фамилии.

В Threads у ГПК начали спрашивать, какой документ «не первой свежести» точно пройдет контроль — чтобы понимать.

— Главное, чтобы все реквизиты документа были в порядке (печати, штампы, данные), а если, например, страница надорвана, то уже надо менять, — подсказали в ведомстве. Пограничники также добавили, что поврежденные документы на границе конфискуются, поэтому попытаться пройти с ними еще раз, надеясь на понимание другого сотрудника, не получится.

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