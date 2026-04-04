Пограничники показали проблемные паспорта белорусов

Пограничники показали проблемные паспорта белорусов3
- 4.04.2026, 15:38
- 11,508
Какие документы не проходят контроль на границе.
Более 160 проблемных документов предъявили на границе с начала года, сообщил Государственный пограничный комитет.
Ведомство даже продемонстрировало примеры страниц белорусских паспортов, с которыми людей не пропустили через границу. 80 иностранцев пытались въехать в Беларусь без визы.
Еще 33 человека показали паспорта с поврежденными фотографиями или размытыми печатями органов, выдавших документ. У четырех белорусов паспорта находились в базе недействительных документов.
Кроме того, двое иностранцев пытались пересечь границу по поддельному и чужому документу. Более 30 граждан Беларуси и других стран предъявили просроченные паспорта. Чаще всего это происходило из-за того, что люди не заменили документы после смены фамилии.
В Threads у ГПК начали спрашивать, какой документ «не первой свежести» точно пройдет контроль — чтобы понимать.
— Главное, чтобы все реквизиты документа были в порядке (печати, штампы, данные), а если, например, страница надорвана, то уже надо менять, — подсказали в ведомстве. Пограничники также добавили, что поврежденные документы на границе конфискуются, поэтому попытаться пройти с ними еще раз, надеясь на понимание другого сотрудника, не получится.