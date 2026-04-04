Пентагон раскрыл потери США в войне с Ираном 5 4.04.2026, 15:44

10,510

Наибольшие потери понесли сухопутные войска.

С начала военной операции против Ирана «Эпическая ярость», которая началась 28 февраля 2026 года, погибли 13 американских военнослужащих. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Пентагона.

По состоянию на 3 апреля, по данным Пентагона, во время военной кампании против Ирана 365 американских военнослужащих получили ранения и 13 человек погибли.

Отмечается, что наибольшую долю среди раненых составляют военнослужащие сухопутных войск (247 человек), флота (63 человека). Также получили ранения 19 морпехов и 36 человек из личного состава ВВС США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com