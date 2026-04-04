Беларуси отменяют поезда и корректируют расписание 1 4.04.2026, 15:51

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В чем причина?

БЖД отменили некоторые поезда, а часть других пойдут по другому расписанию, проинформировали в пресс-службе железной дороги.

Часть составов должна была отправиться из столицы, другие обычно курсируют между региональными городами, сообщает сайт БЖД.

Дело в том, что железнодорожный мост на перегоне Пуховичи – Талька будут ремонтировать. Работы назначены на 7 апреля 2026-го.

В этот же день поезда межрегиональных и региональных линий на участке Минск – Осиповичи проследуют другим маршрутом и в другое время.

Другие же поездки и вовсе отменили.

«Так, 7 апреля 2026 года отменяются из обращения поезда в сообщении Минск – Гомель – Минск: №708/707, №748/715, №716/739, №758–757, №755 и №740», – перечислили в БЖД.

Расписание же и маршрут подкорректировали у четырех поездов:

№876/875 Мозырь – Минск отправлением из Мозыря в 5:40 назначается сообщением Мозырь – Осиповичи с прибытием на станцию Осиповичи-1 в 8:28

№874/873 Минск – Мозырь отправлением из Минска в 13:45 назначается сообщением Осиповичи – Мозырь. Поезд отправится со станции Осиповичи-1 в 14:49 и прибудет на станцию Мозырь в 17:36

№744/745 Могилев – Минск отправлением из Могилева в 7:25 будет следовать измененным маршрутом и расписанием с прибытием на станцию Минск-Пассажирский в 10:52. В обратном направлении поезд из Минска отправится в 16:57 и прибудет на станцию Могилев-1 в 20:19

№621 Гомель – Калинковичи – Минск отправлением из Гомеля 6 апреля 2026 года в 22:10 будет следовать измененным маршрутом и расписанием с прибытием на станцию Минск-Пассажирский 7 апреля 2026 года в 8:42.

Также в указанные дни поезда региональных линий экономкласса на участке Минск – Осиповичи будут следовать иначе.

«На перегоне Пуховичи – Талька перевозка пассажиров между станциями Пуховичи и Талька будет осуществляться автобусами по железнодорожным билетам с остановками возле железнодорожных остановочных пунктов Блужа, Майский, Веселовский без заезда на остановочный пункт Веленский», – рассказали в БЖД.

Перевозка пассажиров автобусами между станциями Пуховичи и Талька будет организована только с пересадкой на отдельные поезда.

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