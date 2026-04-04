Война с Ираном показала стратегическое значение Кавказского коридора TRIPP 4.04.2026, 15:59

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Это настоящий аналог Панамского канала для Евразии.

На фоне продолжающегося конфликта с Ираном все большее внимание привлекает проект транспортного коридора TRIPP, который может стать ключевым маршрутом между Азией и Европой, минуя Россию и Иран, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о 43-километрровом участке, соединяющем основную территорию Азербайджана с Нахичевань через юг Армении. Проект был согласован при посредничестве США после десятилетий конфликта между Баку и Ереваном и рассматривается как потенциальный стратегический «узкий проход» — аналог Панамского канала для Евразии.

Обострение ситуации вокруг Ирана усилило значимость подобных маршрутов. После начала операции «Эпическая ярость» Тегеран попытался ограничить судоходство в Ормузском проливе, что привело к серьезным сбоям на мировых энергетических рынках. На этом фоне сухопутные альтернативы становятся критически важными.

При этом напряженность уже затронула сам коридор: в начале марта иранские беспилотники нанесли удар по аэропорту Нахичевань. Несмотря на это, Армения и Азербайджан продолжили переговоры и даже ускорили процесс нормализации отношений, подчеркнув важность сотрудничества.

Аналитики отмечают, что влияние России в регионе заметно ослабло. После конфликта в Нагорном Карабахе стороны все чаще ориентируются на США как основного посредника. Москва, в свою очередь, пытается сдерживать развитие проекта, опасаясь потери влияния.

Коридор TRIPP также может сыграть важную роль в доступе к ресурсам Центральной Азии, включая редкоземельные металлы, снижая зависимость Запада от Китая.

Несмотря на критику со стороны части армянской диаспоры, Вашингтон рассматривает проект как стратегический актив. По мнению экспертов, реализация коридора может существенно изменить баланс сил в Евразии.

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