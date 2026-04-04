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В Минске показали машину для контроля парковки

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  • 4.04.2026, 16:11
  • 6,118
В Минске показали машину для контроля парковки

Она будет фиксировать нарушения и передавать данные в систему.

Контроль оплаты за парковку в Минске будет вести мобильный комплекс, установленный на легковом автомобиле Belgee X50.

Транспортное средство будет отличаться магнитными наклейками «безопасность движения», сообщили изданию «Минск-Новости» в «Парковках столицы».

Госучреждением разработаны маршруты движения комплекса с учетом максимального покрытия улично-дорожной сети, на которой расположены парковки, как с привлечением специалистов по работе с клиентами, работающих в пешем порядке, так и без них, в зависимости от расположения транспортных средств на парковках.

— В настоящее время проходит интеграция программного обеспечения оборудования мобильного комплекса с программой parkouka.by, — рассказал заместитель директора «Парковок столицы» Александр Ошевнев.

Мобильный комплекс будет использоваться на парковочном пространстве Минска с передачей сведений об оплатах в программно-технический комплекс parkouka.by. Мобильный комплекс будет первоначально фиксировать отсутствие оплаты парковок с внесением информации в программно-технический комплекс. После этого сотрудник учреждения при повторной фиксации будет размещать на транспортном средстве информационный листок о нарушении порядка оплаты.

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