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ВСУ разбили колонны техники РФ под Покровском

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  • 4.04.2026, 16:19
  • 5,454
ВСУ разбили колонны техники РФ под Покровском

После атаки дронов осталась свалка из мотоциклов и авто оккупантов.

В сети появились кадры уничтоженной техники противника на Покровском направлении в Донецкой области.

Штурмовые колонны россиян были разбиты украинскими FPV-дронами во время попытки продвижения.

На видео запечатлена свалка уничтоженных мотоциклов, квадроциклов и легковых автомобилей противника.

Кадры боевых действий обнародовала 414-я бригада «Птахи Мадяра».

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