ВСУ разбили колонны техники РФ под Покровском

ВСУ разбили колонны техники РФ под Покровском1
- 4.04.2026, 16:19
- 5,454
После атаки дронов осталась свалка из мотоциклов и авто оккупантов.
В сети появились кадры уничтоженной техники противника на Покровском направлении в Донецкой области.
Штурмовые колонны россиян были разбиты украинскими FPV-дронами во время попытки продвижения.
На видео запечатлена свалка уничтоженных мотоциклов, квадроциклов и легковых автомобилей противника.
Кадры боевых действий обнародовала 414-я бригада «Птахи Мадяра».