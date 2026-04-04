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Subaru представила самый мощный автомобиль в своей истории

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  • 4.04.2026, 16:26
  • 4,176
Subaru представила самый мощный автомобиль в своей истории

Компания совершает эффектный поворот в сторону электрификации.

Компания Subaru представила новый полностью электрический кроссовер Getaway, который стал самым мощным серийным автомобилем бренда. Премьера состоялась на автосалоне в Нью-Йорке, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Модель стала первым полноценным трёхрядным электрокроссовером Subaru и ориентирована на семейную аудиторию. Автомобиль рассчитан на семь человек и призван в будущем заменить бензиновый Ascent, но с акцентом на электрическую тягу и современные технологии.

Фото: Адам Линтон / Autoblog

Getaway оснащён двухмоторной установкой мощностью 420 л.с., что делает его рекордным по мощности для марки. Разгон до 100 км/ч занимает менее пяти секунд — ранее такие показатели были характерны только для спортивных моделей вроде WRX STI.

Фото: Адам Линтон / Autoblog

Кроссовер построен на новой платформе, разработанной совместно с Toyota. Он получил батарею ёмкостью 95,8 кВт·ч с запасом хода более 480 км, а также поддержку быстрой зарядки мощностью до 150 кВт. Позже ожидается более доступная версия с аккумулятором 77 кВт·ч. Полный привод входит в стандартную комплектацию.

В дизайне Subaru сохранила узнаваемый «внедорожный» стиль, избегая чрезмерно футуристичных решений. В салоне — три ряда сидений, простор для пассажиров и практичные материалы.

Новая модель демонстрирует стратегический поворот Subaru в сторону электрификации, где даже семейные автомобили становятся мощнее традиционных спортивных моделей бренда.

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