Пять стран ЕС призвали ввести налог на сверхприбыль энергокомпаний

Пять стран ЕС призвали ввести налог на сверхприбыль энергокомпаний2
- 4.04.2026, 16:32
- 3,150
Мера связана с подорожанием топлива.
Пять министров финансов стран Европейского Союза призывают ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний в ответ на рост цен на топливо из-за войны с Ираном.
Об этом говорится в письме министров в адрес Европейской комиссии, с которым ознакомилось агентство Reuters.
Как отмечается, министры финансов Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии выступили с совместным призывом в письме, датированном пятницей, 3 апреля, отметив, что такой шаг станет сигналом того, что «мы едины и способны действовать».
«Это также пошлет четкий сигнал, что те, кто извлекает выгоду из последствий войны, должны внести свой вклад в облегчение бремени для широкой общественности», – отметили министры.
В письме министры сослались на аналогичный чрезвычайный налог 2022 года, введенный для борьбы с высокими ценами на энергоносители.
«Учитывая текущие рыночные искажения и бюджетные ограничения, Европейская комиссия должна быстро разработать подобный общеевропейский инструмент взноса, основанный на надежной правовой базе», – отметили они.
В письме не уточняется, какой именно уровень налога на сверхприбыль предлагается или на какие компании он должен распространяться.
Как отмечается, в 2022 году ЕС ввел ряд чрезвычайных мер после сокращения поставок газа Россией. В их число входили: общеевропейское ограничение цен на газ, налог на сверхприбыль энергетических компаний и целевые показатели по сокращению спроса на газ.