В Минске весь наземный транспорт перейдет на оплату картой 10 4.04.2026, 16:44

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Названы сроки.

В Минске до 1 сентября планируют запустить оплату проезда банковской картой во всем наземном транспорте. Об этом агентству БелТА рассказала заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко.

В прошлом году безналичную оплату ввели для эксперимента на троллейбусных и автобусных маршрутах №1. Оборудование установили, пассажиры пользуются, город ежемесячно анализирует данные. Большинству удобно — не нужно искать мелочь и отвлекать водителя.

Теперь систему хотят расширить на весь подвижной состав «Минсктранса». Финансирование уже выделили из Инновационного фонда Мингорисполкома, сейчас закупают оборудование.

Когда заработает безналичная оплата, продажу талонов в салоне планируют отменить. Это повысит безопасность — водителя перестанут отвлекать, и он сможет соблюдать график, не задерживаясь на остановках.

Кстати, проезд по карте дешевле, чем покупка талона у водителя. Сейчас по карте или талону из киоска проезд стоит 1,10 рубля, а у водителя — 1,15 рубля.

Контролеры будут работать так: пассажир прикладывает карту к считывающему устройству, и система показывает, что проезд оплачен. С одной карты можно оплатить проезд и себе, и сопровождающему — система зафиксирует две оплаты.

По словам Леошко, в минском метро такая система работает уже давно, и пассажиры активно ей пользуются.

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