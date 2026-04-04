Эксперт: Блокировка Telegram может разрушить культ Путина в России 9 4.04.2026, 16:51

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Ограничения усилят эффект «домино».

Введение различных ограничений в России может привести к десакрализации президента страны Владимира Путина. Об этом в эфире канала «Киев 24» сказал руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга.

Говоря о Telegram, он отметил, что еще до блокировок в России нарастало количество критических комментариев, когда речь шла о Путине и его инициативах, которые отражаются на россиянах.

«Сначала должна произойти десакрализация Путина, весь негатив будет связываться именно с ним. Это первый фундаментальный разлом, который наконец должен произойти», – сказал он.

По словам Шульги, в отсутствие оппозиции и ярких лидеров среди российских властей десакрализация Путина и кристаллизация недовольства в его отношении должны привести к «эффекту домино».

«Но этот разлом, все эти ограничения, весь этот упадок должны быть сконцентрированы на том, что виновником в этом является он . Не НАТО, не Запад, не несостоятельные местные чиновники и даже не Мишустин, а именно Путин. К этому они идут этими запретами», – отметил эксперт.

Шульга также высказал мнение, что блокировка Telegram в России приведет к большей нелояльности не только населения, но и элиты, поскольку это вмешательство в их инструменты влияния на политику.

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