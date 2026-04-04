Историческую усадьбу под Клецком продают за одну базовую

Историческую усадьбу под Клецком продают за одну базовую3
- 4.04.2026, 17:04
- 3,664
Объект с богатой историей выставили на торги.
Продается бывшая усадьба Еленских в агрогородке Туча Клецкого района. Ее судьба решится на аукционе 27 апреля. Начальная цена очень низкая — всего одна базовая величина (45 рублей), пишет «Точка».
Это место имеет богатую историю. Сначала землями владела мать короля Жигимонта II Августа, потом они перешли к роду Радзивиллов, а позже — к семье Еленских. Именно при них усадьба достигла наибольшего расцвета.
В конце XIX века поместье занимало более 1700 гектаров. Там работали пивоварня, хозяйственные постройки, кузница. Само здание усадьбы было представительным — с колоннами, большими залами и террасой с видом на парк. Внутри находились ценные вещи: слуцкие пояса, старинная мебель, книги и ковры.
После того как Еленские покинули поместье, здание попеременно использовалось как казарма, госпиталь, учебный центр и мастерские. В 2000‑х годах его законсервировали.
Сейчас на продажу выставлен двухэтажный кирпичный дом площадью около 800 квадратных метров с мансардой, подвалом, пристройками и террасой. Здание имеет статус историко-культурной ценности, поэтому его нельзя свободно перестраивать — все работы должны сохранять его аутентичный вид.
Вместе с усадьбой покупателю передадут в аренду на 50 лет земельный участок площадью около 1,2 гектара. В здании можно открыть, например, отель, ресторан, кафе, спортивный или офисный центр, но с учетом требований по сохранению наследия.