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Историческую усадьбу под Клецком продают за одну базовую

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  • 4.04.2026, 17:04
  • 3,664
Историческую усадьбу под Клецком продают за одну базовую

Объект с богатой историей выставили на торги.

Продается бывшая усадьба Еленских в агрогородке Туча Клецкого района. Ее судьба решится на аукционе 27 апреля. Начальная цена очень низкая — всего одна базовая величина (45 рублей), пишет «Точка».

Это место имеет богатую историю. Сначала землями владела мать короля Жигимонта II Августа, потом они перешли к роду Радзивиллов, а позже — к семье Еленских. Именно при них усадьба достигла наибольшего расцвета.

В конце XIX века поместье занимало более 1700 гектаров. Там работали пивоварня, хозяйственные постройки, кузница. Само здание усадьбы было представительным — с колоннами, большими залами и террасой с видом на парк. Внутри находились ценные вещи: слуцкие пояса, старинная мебель, книги и ковры.

После того как Еленские покинули поместье, здание попеременно использовалось как казарма, госпиталь, учебный центр и мастерские. В 2000‑х годах его законсервировали.

Сейчас на продажу выставлен двухэтажный кирпичный дом площадью около 800 квадратных метров с мансардой, подвалом, пристройками и террасой. Здание имеет статус историко-культурной ценности, поэтому его нельзя свободно перестраивать — все работы должны сохранять его аутентичный вид.

Вместе с усадьбой покупателю передадут в аренду на 50 лет земельный участок площадью около 1,2 гектара. В здании можно открыть, например, отель, ресторан, кафе, спортивный или офисный центр, но с учетом требований по сохранению наследия.

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