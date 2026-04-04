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Трамп готовит большие чистки в Кабинете министров

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  • 4.04.2026, 17:11
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Трамп готовит большие чистки в Кабинете министров
Фото: Getty Images

Стало известно, кто под угрозой увольнения.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность масштабных кадровых перестановок в своем Кабинете министров. Причиной стало политическое давление из-за войны с Ираном и падения рейтингов накануне промежуточных выборов, сообщает Reuters.

По данным источников издания, под угрозой увольнения оказались директор национальной разведки Тулси Габбард и министр торговли Говард Латник.

Трамп якобы уже обсуждал с союзниками кандидатуры на замену руководителя разведки, а Латник сталкивается с критикой из-за старых связей с Джеффри Эпштейном.

Эти шаги готовятся после недавних увольнений генерального прокурора Пэм Бонди и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.

«Бонди - не последняя», - отметил один из чиновников Белого дома.

Президент США разочарован тем, как медиа освещают войну в Иране, и требует больше положительных новостей.

Пятинедельный конфликт привел к росту цен на топливо и падению рейтинга одобрения Трампа до 36% - самого низкого показателя за текущий срок.

Его недавнее телеобращение к нации союзники считают провальным, поскольку оно не дало ответов на экономические вопросы избирателей.

«Избиратели терпят идеологические месседжи, но цены на топливо они чувствуют сразу», - цитирует издание слова одного из чиновников.

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