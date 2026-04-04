«Цирк на льду»: как проходят хоккейные матчи с Лукашенко 31 4.04.2026, 17:24

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Игра все больше превращается в поддавки.

В детстве многим из нас доводилось играть в футбол или хоккей со старшими детьми или даже со взрослыми. Как правило, в таких случаях малышне принято подыгрывать. Падать в воротах в противоположную от траектории мяча сторону, не обгонять и не толкаться по-настоящему, пишет «Салідарнасць».

И все это, конечно, вызывает восторг. Особенно, если в силу возраста ты не просекаешь этой доброй хитрости старших. Ведь тебе кажется, что это все ты сам, такой ты молодец!

Что-то похожее можно увидеть на ледовой арене на очередном сеансе политического цирка на льду. Равнодушно расступающиеся в разные стороны соперники, внезапно отупевший вратарь. И согнанная со всей столицы публика со слащавыми плакатиками о «легенде» на арене.

Разница лишь в том, что речь идет о «ребенке», которому уже за 70. Которому подыгрывают те, кто годится ему в сыновья и внуки. И, главное, на лице его не детский восторг, а тихий стариковский ужас: «Хоть бы опять не навернуться!»

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