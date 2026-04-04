ВСУ уничтожили дефицитную РЛС в Крыму 4.04.2026, 17:33

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Оккупанты «ослепли» на нескольких направлениях.

Украинские защитники нанесли серии прицельных ударов по объектам противовоздушной обороны врага, уничтожив редкую станцию радиолокации комплекса С-400 в Крыму и зенитные системы на востоке.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ.

Во временно оккупированной Феодосии операторы 9-го батальона «Кайрос» 414-й отдельной бригады «Птицы Мадьяра» поразили РЛС из состава новейшего комплекса С-400.

Эта техника способна одновременно сопровождать до сотни объектов и наводить десятки ракет на расстоянии в сотни километров.

По словам военных, пораженная станция была крайне сложной целью из-за способности врага быстро маневрировать.

Как отмечают в подразделении, установка обычно «меняет позицию раньше, чем ее успевают обнаружить», однако на этот раз дроны оказались быстрее.

Параллельно с операцией в Крыму операторы беспилотных систем отработали по российским установкам в Донецкой и Луганской областях.

В частности, на Донбассе под удар попал ЗРК «Тор», а на Луганщине было уничтожено РЛС СКПП и зенитную установку на базе МТЛБ.

Уничтожение станций слежения имеет критическое значение для дальнейшей работы украинской авиации и дронов.

Комментируя результаты работы, операторы подчеркнули, что после ликвидации средств обнаружения противник на этих участках фактически становится «слепым».

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