ВСУ уничтожили дефицитную РЛС в Крыму
- 4.04.2026, 17:33
- 3,340
Оккупанты «ослепли» на нескольких направлениях.
Украинские защитники нанесли серии прицельных ударов по объектам противовоздушной обороны врага, уничтожив редкую станцию радиолокации комплекса С-400 в Крыму и зенитные системы на востоке.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ.
Во временно оккупированной Феодосии операторы 9-го батальона «Кайрос» 414-й отдельной бригады «Птицы Мадьяра» поразили РЛС из состава новейшего комплекса С-400.
Эта техника способна одновременно сопровождать до сотни объектов и наводить десятки ракет на расстоянии в сотни километров.
По словам военных, пораженная станция была крайне сложной целью из-за способности врага быстро маневрировать.
Как отмечают в подразделении, установка обычно «меняет позицию раньше, чем ее успевают обнаружить», однако на этот раз дроны оказались быстрее.
Параллельно с операцией в Крыму операторы беспилотных систем отработали по российским установкам в Донецкой и Луганской областях.
В частности, на Донбассе под удар попал ЗРК «Тор», а на Луганщине было уничтожено РЛС СКПП и зенитную установку на базе МТЛБ.
Уничтожение станций слежения имеет критическое значение для дальнейшей работы украинской авиации и дронов.
Комментируя результаты работы, операторы подчеркнули, что после ликвидации средств обнаружения противник на этих участках фактически становится «слепым».