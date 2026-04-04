В Австрии пожарный побежал на вызов прямо из парикмахерской 2 4.04.2026, 17:42

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Фото с незаконченной стрижкой стало вирусным.

В австрийском городе Лаа-ан-дер-Тайя 28-летний пожарный Лукас Х. получил экстренный вызов во время визита к парикмахеру и побежал на работу с незаконченной стрижкой. Об этом пишет Bild.

«Парикмахер только две минуты как держал машинку, когда начался вызов. Прямо посреди салона, прямо посреди стрижки. Я спросил парикмахера, может ли он прерваться. Тот ответил: «Да, конечно», – рассказал пожарный изданию.

С полуготовой стрижкой Лукас направился в пожарную часть, а когда зашел, все коллеги начали смеяться.

Около часа Лукас ходил с незаконченной стрижкой. Затем выяснилось, что это была ложная тревога. После вызова парикмахер довел начатую работу до конца.

Фотография пожарного быстро разлетелась по соцсетям. Сам он не думал, что пост станет таким популярным.

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