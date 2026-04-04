В Италии задержали одного из самых разыскиваемых мафиози 7 4.04.2026, 17:52

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Его нашли на роскошной вилле у моря.

В Италии правоохранители задержали Роберто Маццареллу, связанного с итальянской мафиозной группировкой «Каморра» и занимавшего четвертое место в списке самых опасных разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел страны, пишет Rai News.

Мужчину обнаружили на Амальфитанском побережье в роскошной вилле, где он скрывался под вымышленным именем.

По данным следствия, Маццарелла планировал провести там Пасху вместе с женой и двумя детьми, которые находились с ним во время задержания.

Операцию провели карабинеры следственного подразделения провинциального командования Неаполя под координацией местного управления по борьбе с мафией (DDA). К ней также были привлечены спецподразделения, в частности «Cacciatori di Calabria», подразделение Api и патрульный катер портовой администрации Салерно.

Во время обыска правоохранители изъяли три дорогих часы, около 20 тысяч евро наличными, поддельные документы, мобильные телефоны, а также рукописные записи, которые могут содержать финансовую информацию.

Как отмечается, Маццареллу подозревают в причастности к организации и совершению убийства Антонио Майоне, которое произошло 15 декабря 2000 года в Неаполе. По версии следствия, преступление было частью межклановой вендетты: жертву якобы убили из-за родственных связей с киллером, который ранее ликвидировал Сальваторе Маццареллу.

Ордер на арест подозреваемого был выдан 28 января 2025 года, однако тогда ему удалось избежать задержания. С тех пор он скрывался более года, пока его не задержали в Виетри-суль-Маре.

Расследование по делу продолжается.

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