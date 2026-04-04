На МКАД столкнулись четыре автомобиля 4.04.2026, 17:55

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Тягач оказался поперек дороги.

На МКАД 4 апреля произошло масштабное ДТП. На 54-м километре внешнего кольца произошло столкновение сразу четырех транспортных средств.

В аварию попали седельный тягач Scania с полуприцепом, а также легковые автомобили Lada, Mercedes и Ford.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Все участники ДТП отделались механическими повреждениями своих машин. Медицинская помощь никому не потребовалась.

На месте аварии работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска. В настоящее время специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося — что именно спровоцировало массовое столкновение.

Как сообщили в ГАИ, движение на данном участке МКАД было полностью и оперативно восстановлено.

Автомобили двигаются в штатном режиме, пробки не фиксируются.

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