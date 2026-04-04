«70 куличей в день»: история белоруски, покорившей Варшаву выпечкой 1 4.04.2026, 18:21

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Ее десерты заказывают белорусы, украинцы и поляки.

Перед Пасхой у Валерии на сон остается всего несколько часов. Все остальное время она печет куличи по заказу белорусов и украинцев Варшавы. Дело в том, что в Польше на Пасху принято есть «бабку» — формой и текстурой она похожа на кекс, — но эмигранты скучают по привычной выпечке. Правда, и здесь Валерия не может удержаться от экспериментов: ее куличи щедро заполнены шоколадной карамелью и вишневым джемом. Белоруска рассказала изданию Most, как это — выпекать по 70 куличей в день и что о ее выпечке думают поляки.

«Папа тащил на себе 11 килограммов мраморной плиты для шоколада»

Кондитерским делом Валерия увлеклась в 11 классе — тогда она впервые испекла шарлотку и поняла, что это занятие ей по душе. Правда, учиться пошла на фельдшера-акушера, а пекла в качестве хобби.

— Родители меня очень поддерживали. Мама своими руками мастерила картонные коробочки для моих десертов. А однажды мы поехали в Киев — я хотела купить там мраморную поверхность, на которой темперируют шоколад. Папа тащил на себе 11 килограммов этой плиты в метро, только чтобы я занималась, — вспоминает белоруска.

В медицине Валерия проработала три года, но после все-таки полностью ушла в кондитеры — стала печь изделия на заказ. Карьеру начинала в Минске — была шеф-кондитером в одном из заведений. А эмигрировав в Варшаву, начала искать работу в той же сфере.

Вначале я поработала в ресторане [известной рестораторки и телеведущей] Магды Гесслер, а потом устроилась шеф-кондитером в белорусское заведение. Но в итоге ушла из найма, — рассказывает девушка.

«Вкус — один из способов познания мира, как зрение или слух»

По наблюдениям Валерии, традиции выпечки и десертов в Беларуси и Польше очень разнятся.

«Для нас безе «Павлова» — слишком приторное, полякам же оно очень нравится. Здесь любят сладкие и творожное десерты. Мы все-таки предпочитаем эксперименты во вкусах, необычные текстуры. Я считаю, что вкус — один из способов познания мира, как зрение или слух. Поэтому я всегда за то, чтобы предлагать людям то, что они никогда не пробовали».

Переехав в Польшу, Валерия не стала подстраиваться под местные вкусы, сохранив страсть к экспериментам. И оказалось, некоторые польские клиенты открыты к необычным сочетаниям, например пирожным «макарон» с сыром бри и ягодами.

«Решила предложить нашу обычную булку — спрос был очень большим»

К Пасхе Валерия выпекает куличи. Традиционные, как принято в Беларуси и Украине, каких в Польше почти не встретишь. В этой стране продают в основном «бабку» — по тесту и форме это привычный белорусам кекс.

«Поэтому я решила предложить людям наш обычный кулич — спрос среди белорусов и украинцев был очень большим».

Поначалу Валерия делала классические куличи — без начинки, а также с ванилью и шоколадом. А на следующий год и тут решила поэкспериментировать — так появился кулич с вишней, маком и меренгой, а еще — с апельсином и шоколадом.

«Пишут, что это не пасхальный кулич»

Начинки в куличи Валерия не жалеет, хотя иногда на нее за это ругаются.

«Пишут, что это не кулич. Ведь настоящий кулич должен быть исключительно с изюмом и глазурью сверху. Но заказов и положительных отзывов так много, что мне кажется, я на правильном пути. Мне нравится переосмысливать классику: вдруг, если добавить в выпечку новую деталь, вкус станет только лучше», — рассуждает девушка.

К необычным куличам с интересом отнеслись и поляки — любители дрожжевой выпечки.

«А вот в чем мы схожи во вкусах — так это маковый рулет, который поляки традиционно выпекают и к Рождеству, и к Пасхе. В рулет кладут много мака, а также добавляют изюм и цукаты, — рассказывает Валерия.

«Кулич нужно быстро отпечь и съесть»

Куличи к Пасхе Валерия выпекает в одиночку. Обычно ей приходится делать минимум 50 изделий. Процесс это трудоемкий. Вначале дрожжевому тесту нужно отстояться и подняться. Параллельно нужно приготовить начинку и кремы, а затем выпечь изделия и сделать декор.

«У меня не выходит взять больше 70 заказов на день, потому что кулич — это изделие, которое нужно быстро отпечь и отдать заказчику, чтобы он сразу его съел. Ведь такие булочки вкусные, пока свежие. Поэтому накануне Пасхи я работаю по ночам, на сон остается всего пару часов».

В работе Валерию поддерживает муж: закупает 20‑килограммовые пакеты муки и помогает развозить заказы по Варшаве.

«И следит, чтобы я сама поела», — смеется Валерия.

В жизни с диабетом кондитерское дело даже помогло

С пяти лет белоруска живет с сахарным диабетом первого типа, она нуждается в инъекциях инсулина. По ночам ноги может сводить судорогой, а ремесло, которое избрала Валерия, требует проводить стоя много часов.

«В определенном плане кондитерское дело мне даже помогло: если раньше я могла в тайне от родителей бесконтрольно есть сладкое, то теперь пробую десерты исключительно из профессионального интереса».

Уже за неделю до католической Пасхи все заказы на куличи у Валерии были расписаны.

«Эта отрасль требует очень много сил и порой поглощает тебя полностью. Но я так люблю кондитерку: когда ты чем-то горишь, то хочешь стремиться к большему», — улыбается она.

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