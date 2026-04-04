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Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

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  • 4.04.2026, 18:30
  • 15,136
Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

В случае отказа пообещал жесткие последствия.

Президент США Дональд Трамп снова поставил ультиматум Тегерану, заявив о том, что Ормузский пролив должен быть открыт в течение 48 часов, иначе Иран ждет ад.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп напомнил, что ранее дал Ирану 10 дней, чтобы «заключить соглашение или открыть Ормузский пролив».

«Время истекает – осталось 48 часов, прежде чем на них обрушится настоящий ад», – заявил американский президент.

«Помните, как я дал Ирану десять дней, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив? Время истекает - 48 часов, прежде чем на них обрушится ад», - написал Трамп.

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