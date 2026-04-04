Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива35
- 4.04.2026, 18:30
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В случае отказа пообещал жесткие последствия.
Президент США Дональд Трамп снова поставил ультиматум Тегерану, заявив о том, что Ормузский пролив должен быть открыт в течение 48 часов, иначе Иран ждет ад.
Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
Трамп напомнил, что ранее дал Ирану 10 дней, чтобы «заключить соглашение или открыть Ормузский пролив».
«Время истекает – осталось 48 часов, прежде чем на них обрушится настоящий ад», – заявил американский президент.
«Помните, как я дал Ирану десять дней, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив? Время истекает - 48 часов, прежде чем на них обрушится ад», - написал Трамп.