Апрель удивит белорусов погодой 1 4.04.2026, 21:59

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Резкие изменения ожидаются уже в начале недели.

Второй месяц весны несет белорусам шквал сюрпризов. Причем, по словам синоптика Дмитрия Рябова, они будут не самыми приятными.

Уже на неделе с 6 по 12 апреля в страну вторгнется холодный воздух, а острых ощущений добавят северный и северо-восточный ветры. Впереди – дожди и даже мокрый снег.

Новая неделя 6 апреля начнется с подхода холодного атмосферного фронта с северо-запада Европы. Ночью на северо-западе страны, а днем уже в большинстве районов пройдут дожди. Ветер западный, порывистый.

Ночью и утром местами также ожидается слабый туман (видимость до 1 км). Температура воздуха ночью +4...+10°C, днем от +5°C на востоке до +11°C на западе.

Во вторник погоду будет определять атлантический циклон с центром над северо-западом России. Дождь и мокрый снег пройдут в большинстве районов, особенно интенсивно – на северо-востоке Беларуси.

Небо затянут облака. Ночью и утром ожидается слабый туман (видимость до 1 км). Температура ночью -1...+3°C, днем от +3°C на севере до +9°C на юго-западе. Ветер северо-западный, порывистый.

В среду, 8 апреля, атмосферные фронты с севера принесут дождь и снег практически во все регионы страны. Будет пасмурно, ночью и утром местами туман.

Влажность воздуха – до 90%. Ветер северо-западный, северный, порывистый. Температура ночью около 0°C, днем от +4...+7°C на западе до +11°C на востоке.

А вот в четверг влажные, холодные и неустойчивые воздушные массы принесут осадки вперемешку – то дождь, то снег. Солнце будет выглядывать редко. Ночью и утром местами туман, влажность высокая.

Ветер будет северо-западный, северный, умеренный, временами порывистый. Температура ночью -2...+2°C, днем от 0°C на севере до +5°C на юге.

В завершение рабочей недели малоподвижный атмосферный фронт с северо-востока Европы принесет небольшие и непродолжительные осадки.

Ветер вновь будет холодный, северо-восточный, умеренный. Ночью и утром местами увидим туман, влажность ожидается высокая. Температура ночью 0...-5°C, днем от +1°C в Витебской области до +6°C в Брестской.

В субботу широкий и ясный скандинавский антициклон принесет прояснения. Осадки в большинстве районов постепенно прекратятся. Холодный северный ветер сохранится. Влажность – до 80%.

Температура ночью вновь от 0°C до -5°C, днем от +2°C на северо-востоке до +7°C на юго-западе.

В самом конце недели, 12 апреля, погоду продолжит определять область высокого давления. Ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ночью и утром местами туман (видимость до 500 м), влажность невысокая.

Ветер все так же подует с северных направлений. Температура ночью -1...-5°C, днем от +4°C на востоке до +9°C на западе.

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