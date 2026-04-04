CNN: Иран заявил о частичной разблокировке Ормузского пролива

CNN: Иран заявил о частичной разблокировке Ормузского пролива1
- 4.04.2026, 18:50
- 5,018
Разрешение касается лишь отдельных грузов.
Иран заявил, что дает разрешение на проход через Ормузский пролив для судов, перевозящих «товары первой необходимости».
Об этом сообщил в субботу, 4 апреля, телеканал CNN со ссылкой на иранские государственные СМИ.
В документе, адресованном руководству портовой и морской организации Ирана, заместитель по вопросам коммерческого развития Хуман Фатхи отметил, что речь идет о «предоставлении разрешения на транзит судов, перевозящих товары первой необходимости, особенно базовые сельскохозяйственные культуры и товары для животноводства, через Ормузский пролив».
Иранский чиновник заявил, что распоряжение касается «судов, следующих в иранские порты или в настоящее время работающих в регионе».
Однако непонятно, какие именно товары Тегеран определяет как «товары первой необходимости», и будет ли продолжаться блокада судов из стран, которые Иран считает враждебными, отмечает CNN.