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CNN: Иран заявил о частичной разблокировке Ормузского пролива

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  • 4.04.2026, 18:50
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CNN: Иран заявил о частичной разблокировке Ормузского пролива

Разрешение касается лишь отдельных грузов.

Иран заявил, что дает разрешение на проход через Ормузский пролив для судов, перевозящих «товары первой необходимости».

Об этом сообщил в субботу, 4 апреля, телеканал CNN со ссылкой на иранские государственные СМИ.

В документе, адресованном руководству портовой и морской организации Ирана, заместитель по вопросам коммерческого развития Хуман Фатхи отметил, что речь идет о «предоставлении разрешения на транзит судов, перевозящих товары первой необходимости, особенно базовые сельскохозяйственные культуры и товары для животноводства, через Ормузский пролив».

Иранский чиновник заявил, что распоряжение касается «судов, следующих в иранские порты или в настоящее время работающих в регионе».

Однако непонятно, какие именно товары Тегеран определяет как «товары первой необходимости», и будет ли продолжаться блокада судов из стран, которые Иран считает враждебными, отмечает CNN.

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