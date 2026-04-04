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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта поразила сходством с мамой

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  • 4.04.2026, 18:58
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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта поразила сходством с мамой
Шайло Джоли

Шайло Джоли дебютировала в музыкальном клипе.

19-летняя родная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло Джоли, активно строит танцевальную карьеру и дебютировала в клипе известной корейской певицы Dayoung, пишет «Фокус».

Сейчас доступен только тизер видео на песню What’s a Girl to Do (Что делать девушке). Юная звезда появилась в кадре, быстро напомнив людям свою легендарную мать.

19-летняя девушка появилась в тизере на несколько секунд, однако этого уже было достаточно, чтобы пользователи сети заметили ее поразительное сходство с мамой Энджи в ее молодые годы.

Шайло Джоли позировала с собранными в две косы волосами, нюдовым макияжем и золотыми украшениями. Фанаты актрисы подчеркнули, что звезда экрана и ее старшая биологическая дочь имеют много общих черт внешности: выразительные скулы, пухлые губы и похожий разрез глаз.

Также дочь Брэда Питта можно увидеть на кадре с танцами.

Интересно, что, по словам представителя агентства корейской певицы, они даже не догадывались, что отобрали для съемок дочь Джоли и Питта, а узнали об этом позже.

«Шайло была выбрана в финальном раунде и в конце концов присоединилась к музыкальному видео Дайон. Даже после съемок мы понятия не имели, что она является ребенком Анджелины Джоли и Брэда Питта, и только недавно случайно узнали об этом», — отметил представитель.

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