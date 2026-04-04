В Сморгони оригинально начали футбольный сезон 3 4.04.2026, 19:17

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Перед игрой мяч судье доставили необычным способом.

В субботу стартовал чемпионат Беларуси в первой лиге. В Сморгони к открытию сезона решили подойти оригинально: мяч судье привезли на маленьком тракторе.

Обычно судьи выходят на поле из подтрибунного помещения с мячом в руках или берут его со специальной подставки. Но в Сморгони перед матчем местной команды с минским «Юни Икс Лабс» решили отойти от привычного сценария. За минуту до стартового свистка к полю подъехал трактор. К нему подошел арбитр Владимир Полтаржицкий, взял мяч и уже с ним отправился к центральному кругу, сообщает Onlíner.

Логичный вопрос: в чем смысл такого перформанса? Ответ прост — в Сморгони работает агрегатный завод, выпускающий мини-тракторы и мотоблоки. Таким образом болельщикам, видимо, решили напомнить о местном предприятии.

Старт сезона у хозяев перед своими зрителями не получился. Сморгонцы уступили гостям со счетом 0:3.

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