WP: Китайские компании продают данные о позициях американских войск на Ближнем Востоке 2 4.04.2026, 19:28

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Информацию собирают с помощью ИИ.

С начала войны в Иране в социальных сетях на западных и китайских платформах была замечена волна популярных постов, в которых подробно описывалось вооружение на американских базах, передвижения авианосных групп США, а также приводились подробные данные о том, как военные самолеты собирались для нанесения ударов по иранской территории.

Эта разведывательная информация поступала от китайских компаний, некоторые из которых имеют связи с Народно-освободительной армией. Как пишет The Washington Post, эти компании объединяют искусственный интеллект с данными из открытых источников, чтобы продавать информацию, которая, по их утверждениям, может раскрыть передвижения американских войск в регионе.

В издании отметили, что официально Пекин стремится дистанцироваться от любого прямого участия в войне в Иране. Тем не менее, китайские компании, многие из которых появились в последние пять лет в рамках правительственной инициативы по использованию частного ИИ в военных целях, извлекают выгоду из этого конфликта.

Журналисты подчеркнули, что пока американские чиновники и эксперты по разведке расходятся во мнениях относительно того, представляют ли эти данные реальную угрозу. Однако они признают, что рост предложений о продаже таких разведданных указывает на растущий риск для безопасности.

В издании добавили, что Китай вложил сотни миллионов долларов в поддержку частных компаний, разрабатывающих ИИ с практическим применением в сфере обороны в рамках своей стратегии военно-гражданской интеграции. Более того, в марте Пекин объявил о планах усилить развитие этой сферы в рамках более широкой пятилетней национальной стратегии.

Журналисты отметили, что частные компании давно используют данные из открытых источников, включая трекеры полетов, спутниковые снимки и данные о судоходстве. Однако растущие возможности китайских компаний в области ИИ делают эти инструменты более мощными.

"Распространение в Китае все более и более способных частных компаний, занимающихся геопространственным анализом, усилит оборонный потенциал Китая и его способность противостоять американским войскам в кризисной ситуации", - сказал журналистам Райан Федасюк, научный сотрудник аналитического центра American Enterprise Institute.

В издании поделились, что китайская компания MizarVision, основанная в 2021 году, является одной из тех, кто использует сочетание западных и китайских данных, отфильтрованных с помощью ИИ, для каталогизации деятельности на американских базах на Ближнем Востоке. Компания, в частности, отслеживает передвижения военно-морских сил США, а также определяет положение и количество конкретных самолетов и систем противоракетной обороны.

Журналисты обратили внимание на то, что MizarVision не является частью китайских вооруженных сил, но имеет сертификат Национального военного стандарта Китая. Она подробно показывала наращивание сил США на Ближнем Востоке накануне начала операции «Эпическая ярость», а также поделилась подробными данными о количестве и типах самолетов, сосредоточенных на израильской авиабазе «Овда», саудовской авиабазе «Принц Султан» и катарской авиабазе «Аль-Удейд».

Отмечается, что спутниковые снимки, опубликованные MizarVision, по-видимому, включают некоторые коммерчески доступные снимки от американских и европейских поставщиков, в том числе Vantor и Airbus. Китайские государственные СМИ также ранее сообщали, что компания использовала снимки от Planet Labs. Остается неясным, поставляют ли какие-либо американские компании данные непосредственно этой компании сознательно.

В издании подчеркнули, что эта тенденция вызвала тревогу среди американских законодателей. Аналитики заявляют, что деятельность частных компаний, таких как MizarVision или Jing’an, также может предоставить Пекину правдоподобный способ оказывать помощь партнерам, сохраняя при этом официальную дистанцию от конфликтов.

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