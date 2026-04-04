Посол Беларуси в России собирается в оккупированный Крым

Посол Беларуси в России собирается в оккупированный Крым5
- 4.04.2026, 19:34
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Лукашист планирует визит в Севастополь.
В Крыму готовятся к визиту посла Беларуси в России Юрия Селиверстова. Об этом заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» представитель «Совета министров» этого аннексированного Россией региона Украины, заместитель председателя «координационного совета организаций российских соотечественников» в Беларуси Андрей Лопацкий, заметил «Позірк».
«Мы сейчас готовимся к приезду в Республику Крым, в Севастополь нового посла Республики Беларусь в Российской Федерации. А миссия посла прежде всего — это помочь не только на уровне межгосударственном, а и на уровне межрегиональном наладить дополнительное сотрудничество», — заявил он, не уточнив дату визита.
По его словам, сотрудничество «Белоруссии и Крыма» приносит не только «некую финансовую, материальную прибыль», но и «душевное удовлетворение от братских отношений».
Уроженец Севастополя Лопацкий стал так называемым «полномочным представителем» Крыма в Беларуси в мае 2022 года. Учредил в Беларуси социально-культурный центр «Крымское землячество».
Александр Лукашенко назначил Юрия Селиверстов послом Беларуси в России 22 января 2026 года. Однако это произошло без получения согласия (агремана) принимающей стороны. По факту согласие Москвы было запрошено лишь в день назначения Селиверстова, что можно расценивать как грубое нарушение норм международного права.