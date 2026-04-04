Зеленский: Украина и Турция планируют строить газовую инфраструктуру 2 4.04.2026, 19:46

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Стороны также договорились о сотрудничестве в сфере безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где провел встречу с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны договорились о сотрудничестве государства и обсудили будущие планы.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Telegram украинского президента.

По словам Зеленского, он обсудил с Эрдоганом отношения между двумя странами, ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке.

«Важно, чтобы совместные и скоординированные действия усиливали защиту жизни и позволяли дать больше безопасности народам в каждой части мира», - подчеркнул президент

По результатам встречи стороны договорились о новых шагах в сотрудничестве в сфере безопасности. В первую очередь речь о тех вещах, которыми Украина может поддержать Турцию, а именно: экспертиза, технологии и опыт. В ближайшие дни команды финализируют детали.

Кроме того, лидеры стран обсудили будущие проекты в газовой сфере.

«Обсудили практические шаги для реализации совместных проектов в развитии газовой инфраструктуры, а также возможности совместной разработки газовых месторождений», - уточнил Зеленский.

Резюмируя украинский лидер выразил слова благодарности президенту и народу Турции за поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

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