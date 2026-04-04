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Youtube в Беларуси заблокируют?

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  • 4.04.2026, 19:58
  • 12,222
Youtube в Беларуси заблокируют?

После удаления пропагандистских каналов лукашисты заговорили о запрете.

Вечером 3 апреля стало известно, что видеосервис Youtube изъял из общего доступа каналы белорусских государственных телеканалов ОНТ и СТВ, а также государственного информагентства БелТА. Последнее объясняло, что удаление связано с санкциями, хотя само оно не под санкциями.

За белорусскую пропаганду вступилась российская: от генерального директора ТАСС до Союза журналистов России. Вступилась за них даже «Всемирная федерация журналистов» (WJF) – бывшая Национальная федерация журналистов Пакистана, которая в 2024-м переименовала себя во «всемирную». Ее не следует путать с Международной федерацией журналистов (IFJ), которая выступала против репрессий и ограничений свободы слова в Беларуси.

Отдельные пропагандисты и силовики уже предлагают заблокировать Youtube в Беларуси. В России же уже заблокировали. Но пропагандисты уже не упоминают, что на случай блокировки Youtube в Беларуси или удаления пропаганды оттуда в Беларуси создали клон Youtube-видеохостинг «Видео.бел».

Что произошло с каналами пропагандистов, неизвестно, но похоже, что они были заблокированы за нарушения правил Youtube. Пропагандисты предлагают заблокировать в ответ весь Youtube в Беларуси, но этот видеосервис имеет для них слишком большое значение, говорят собеседники «Белсата».

Почему удалили эти каналы?

Эксперт по цифровой безопасности Николай Кванталиани говорит «Белсату»: наиболее вероятной причиной блокировки трех пропагандистских каналов может быть размещение на них видео, грубо нарушавших правила Youtube – например, содержавших личные данные, как в видео о Белорусском расследовательском центре (руководитель БРЦ подтверждал, что подавал жалобу на это). Алгоритмы Youtube могут определять это автоматически, поэтому могли быть заблокированы синхронно и каналы, которые управлялись с одного аккаунта.

«Скорее всего, управление было несколькими каналами под одним аккаунтом и, соответственно, они могли быть заблокированы автоматически, так как собственник аккаунта нарушил нормы сообщества, – высказывает предположение Кванталиани. – Надо подождать пока какой-то официальной информации со стороны Youtube».

Что точно случилось, неизвестно, подчеркивает в комментарии «Белсату» старший аналитик Media IQ Павлюк Быковский. Возможно, каналы были полностью удалены. А может, просто заморожены. Быть может причиной стали жалобы пользователей, включая атаки СТВ на конкретных людей. Но возможны и другие причины. Не факт, что санкции, так как Белтелерадиокомпания под санкциями, а ее Youtube-канал не удален. Или еще не удален, а будет удален позже.

Youtube в Беларуси технически могут заблокировать. Но это будет непрактично

К блокировке Youtube уже призывают отдельные белорусские пропагандисты и силовики. Кванталиани отмечает, что сейчас вопрос в том, смогут ли пропагандисты восстановить те каналы, которые были заблокированы или удалены. Это зависит от того, как они будут взаимодействовать с Youtube и будут ли они соглашаться удалить контент, который нарушил нормы сообщества.

Быковский отмечает: в Беларуси, в отличие от России, не принимали решений о «замедлении» Youtube и запрете социальных сетей и мессенджеров. Это подается эксперту конкретным решением: «Не блокировать». Чтобы пересмотреть это решение, нужны основания – и, возможно, разрешение самого Александра Лукашенко.

«В Беларуси могут быть игры с тем, что «мы запретим Youtube», – допускает Быковский. – Это простое решение для сохранения лица: выпад против нас – мы реагируем. Но, с другой стороны, наверное, есть и аргументы, что можно сохраниться-перезалиться на другие каналы, создавать новые каналы и работать дальше».

«В значительной степени белорусские пропагандисты использовали западные социальные сети и видеохостинг Youtube, чтобы подставить плечо российским коллегам. Скорее всего, эта логика сохранится», – прогнозирует Быковский.

«В Беларуси люди, которые принимают такого рода решения, на самом высоком уровне – и такого возраста, что им Youtube не очень интересен. Лукашенко неоднократно говорил, что телевидение – наше все, а этот интернет – это глупость, не обращайте внимание.

Но специалисты там есть. Они понимают, зачем нужен доступ к людям, которые пользуются социальными сетями, Youtube и так далее. Поэтому будет принято скорее взвешенное решение. Но вместе с тем я бы не исключал увеличение риска того, что в Беларуси могут по российскому примеру запретить Youtube».

Кванталиани заочно согласен с таким мнением. Заблокировать Youtube технически возможно, это видно на примере России. Но он, как и Быковский, считает, что Youtube – довольно важный актив для пропаганды, включая инструмент донесения российской пропаганды через белорусские каналы.

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