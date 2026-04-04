Три страны заблокировали резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу 3 4.04.2026, 20:07

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Документ предусматривал возможность применения силы.

Россия, Китай и Франция, которые входят в число пяти постоянных участников Совета безопасности ООН и обладают правом вето, блокируют принятие резолюции, предложенной Бахрейном. Она позволила бы арабским странам начать военные действия против Ирана, чтобы открыть транзит судов через Ормузский пролив, сообщает The New York Times со ссылкой на два высокопоставленных источника.

Голосование по резолюции запланировано на сегодня, однако Россия, Китай и Франция выступили против любых формулировок, разрешающих применение военной силы.

В документе, в частности, говорится, что Совбез «уполномочивает государства-члены, действующие на национальном уровне или через добровольные многонациональные военно-морские партнерства» использовать все необходимые средства «для обеспечения транзитного прохода и предотвращения попыток закрыть, воспрепятствовать или иным образом вмешаться в международное судоходство через Ормузский пролив».

Ормузский пролив — стратегически важный водный путь, через который обычно проходит пятая часть мировых поставок нефти и СПГ. Иран закрыл проход судов через него после начала войны с США и Израилем. Это привело к перебоям в энергоснабжении по всему миру, скачку цен на энергоносители и риску глобального продовольственного кризиса. Например, Катар был вынужден полностью остановить добычу природного газа и объявить форс-мажор, расторгнув контракты с покупателями.

По мнению аналитиков, на которое ссылается NYT, резолюция Бахрейна носит скорее символический, нежели прагматический характер, поскольку вооруженные силы большинства стран Персидского залива относительно невелики и сильно зависят от поддержки США.

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