В Белгородской области начали устанавливать антидроновые коридоры 3 4.04.2026, 20:36

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Российские оккупанты пытаются хоть как-то спасти логистику.

В трех приграничных округах Белгородской области — Шебекинском, Борисовском и Грайворонском — приступили к монтажу противодроновых коридоров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале по итогам совещания с силовиками и местным кабмином. По словам Гладкова, работы начались при поддержке Министерства обороны, и власти рассчитывают, что эта мера станет одним из способов защиты местных жителей от атак беспилотников, пишет The Moscow Times.

Антидроновые коридоры представляют собой систему опор, вдоль которых натягивается специальная защитная сеть. Подобные конструкции применяются российскими военными на оккупированных территориях Украины, в России их ранее устанавливали в Курской области. В марте Гладков заявлял о намерении изучить этот опыт.

На фоне регулярных воздушных атак жители региона неоднократно жаловались на проблемы с оповещением. Так, после ракетного удара по Белгороду в ночь на 25 марта пользователи в соцсетях и на странице Гладкова писали о том, что сирены сработали с опозданием, а уведомления о происходящем приходили уже после налета. В условиях отключения мобильного интернета и блокировки Telegram, который, по словам жителей, ранее позволял получать предупреждения заранее, многие оказались без оперативной информации. В оперштабе Белгородской области объяснили задержку сирены «техническим сбоем», отметив, что перебои с интернетом связаны с «мерами безопасности» и не зависят от региональных властей.

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