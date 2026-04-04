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Вербное воскресенье: история и традиции праздника

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  • 4.04.2026, 20:42
  • 17,866
Вербное воскресенье: история и традиции праздника

Это один из наиболее значимых праздников в церковном календаре.

Вербное воскресенье - праздник Входа Господня в Иерусалим - традиционно отмечают за неделю до православной Пасхи. Это одно из самых светлых и благодатных торжеств в году. «Униан» рассказал о его традициях, запретах и какого числа Вербное воскресенье в 2026 году.

Что такое Вербное воскресенье - история праздника

Вербное воскресенье - это последнее воскресенье перед Пасхой. В западной традиции его называют пальмовым, а в православной - вербным. У него есть и второе официальное название - Вход Господень в Иерусалим.

В этот день Иисус Христос верхом на осле выехал из селения Вифания - там, по преданию, он воскресил из мертвых Лазаря, а затем отправился в Иерусалим. В городе его и апостолов встретил радостный народ, который в знак уважения устелил дорогу перед Спасителем пальмовыми ветвями. Встречающие надеялись, что Иисус освободит их от рабства Римской Империи, и не понимали, что он готовится даровать им не земное, а небесное спасение.

Название праздника пошло от пальмовых ветвей, у нас вместо пальмовых главными атрибутами стали веточки вербы, поэтому воскресенье называется Вербным.

Иисус зашел Иерусалимский храм и, увидев там торговцев, обвинил их в том, что они превратили святое место в «вертеп разбойников», а затем изгнал их. Никто не посмел перечить Христу, опасаясь народного гнева, но священнослужители замыслили погубить Спасителя, который продолжал силой молитвы исцелять людей.

Последующие дни, которые назвали Страстная неделя, будут последними и страшными в земной жизни Иисуса.

Когда Вербное воскресенье в 2026 году

Вербное воскресенье относится к переходящим праздникам - она зависит от Пасхи. Поэтому каждый год праздник приходится на разные даты, но обязательно в шестое воскресенье Великого поста.

В 2026 году праздник Вербное воскресенье выпадает на 5 апреля.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

Вербное воскресенье - большой праздник, поэтому следует отложить все дела. В этот день запрещено:

- ссориться, вступать в конфликты;

- злиться, обижаться, сквернословить;

- веселиться и излишествовать в еде;

- работать, заниматься уборкой и другими домашними делами - время необходимо посвятить духовному, а не мирскому.

Можно ли сажать в Вербное воскресенье огород? Традиционно в этот день ничего не сажают - все посаженное будет плохо расти и, как говорят в народе - «пойдет в вербу».

Что можно делать в Вербное воскресенье

В праздник хорошо пойти на службу в церковь. Верующие несут в храм веточки вербы, чтобы освятить их - они символизируют победу жизни над смертью, то есть, Воскресение Господне. Освященную вербу затем хранят дома в течение года, украшают ими иконостас. Тем, кто придерживается Великого поста, в этот день есть послабление: можно есть рыбу и рыбные блюда.

В народной традиции существует обычай освященной вербой слегка бить домочадцев - чтобы были здоровы и чтобы защитить их от недоброго, веточки вербы также ставят у изголовья больного.

Приметы на Вербное воскресенье

По приметам дня судят о погоде и урожае:

- ясная и теплая погода стоит - урожай будет хорошим;

- ветреная погода - к прохладному лету;

- заморозки в этот день - будет богатый урожай пшеницы;

- если на березе уже есть листики, а на ольхе нет - лето будет сухим; а если наоборот — дождливым.

По одной из народных примет, если в Вербное воскресенье съесть одну почку освященной вербы, то сможешь обрести счастье.

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