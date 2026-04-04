Вербное воскресенье: история и традиции праздника

Вербное воскресенье: история и традиции праздника2
- 4.04.2026, 20:42
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Это один из наиболее значимых праздников в церковном календаре.
Вербное воскресенье - праздник Входа Господня в Иерусалим - традиционно отмечают за неделю до православной Пасхи. Это одно из самых светлых и благодатных торжеств в году. «Униан» рассказал о его традициях, запретах и какого числа Вербное воскресенье в 2026 году.
Что такое Вербное воскресенье - история праздника
Вербное воскресенье - это последнее воскресенье перед Пасхой. В западной традиции его называют пальмовым, а в православной - вербным. У него есть и второе официальное название - Вход Господень в Иерусалим.
В этот день Иисус Христос верхом на осле выехал из селения Вифания - там, по преданию, он воскресил из мертвых Лазаря, а затем отправился в Иерусалим. В городе его и апостолов встретил радостный народ, который в знак уважения устелил дорогу перед Спасителем пальмовыми ветвями. Встречающие надеялись, что Иисус освободит их от рабства Римской Империи, и не понимали, что он готовится даровать им не земное, а небесное спасение.
Название праздника пошло от пальмовых ветвей, у нас вместо пальмовых главными атрибутами стали веточки вербы, поэтому воскресенье называется Вербным.
Иисус зашел Иерусалимский храм и, увидев там торговцев, обвинил их в том, что они превратили святое место в «вертеп разбойников», а затем изгнал их. Никто не посмел перечить Христу, опасаясь народного гнева, но священнослужители замыслили погубить Спасителя, который продолжал силой молитвы исцелять людей.
Последующие дни, которые назвали Страстная неделя, будут последними и страшными в земной жизни Иисуса.
Когда Вербное воскресенье в 2026 году
Вербное воскресенье относится к переходящим праздникам - она зависит от Пасхи. Поэтому каждый год праздник приходится на разные даты, но обязательно в шестое воскресенье Великого поста.
В 2026 году праздник Вербное воскресенье выпадает на 5 апреля.
Что нельзя делать в Вербное воскресенье
Вербное воскресенье - большой праздник, поэтому следует отложить все дела. В этот день запрещено:
- ссориться, вступать в конфликты;
- злиться, обижаться, сквернословить;
- веселиться и излишествовать в еде;
- работать, заниматься уборкой и другими домашними делами - время необходимо посвятить духовному, а не мирскому.
Можно ли сажать в Вербное воскресенье огород? Традиционно в этот день ничего не сажают - все посаженное будет плохо расти и, как говорят в народе - «пойдет в вербу».
Что можно делать в Вербное воскресенье
В праздник хорошо пойти на службу в церковь. Верующие несут в храм веточки вербы, чтобы освятить их - они символизируют победу жизни над смертью, то есть, Воскресение Господне. Освященную вербу затем хранят дома в течение года, украшают ими иконостас. Тем, кто придерживается Великого поста, в этот день есть послабление: можно есть рыбу и рыбные блюда.
В народной традиции существует обычай освященной вербой слегка бить домочадцев - чтобы были здоровы и чтобы защитить их от недоброго, веточки вербы также ставят у изголовья больного.
Приметы на Вербное воскресенье
По приметам дня судят о погоде и урожае:
- ясная и теплая погода стоит - урожай будет хорошим;
- ветреная погода - к прохладному лету;
- заморозки в этот день - будет богатый урожай пшеницы;
- если на березе уже есть листики, а на ольхе нет - лето будет сухим; а если наоборот — дождливым.
По одной из народных примет, если в Вербное воскресенье съесть одну почку освященной вербы, то сможешь обрести счастье.