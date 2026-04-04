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В Беларуси разработали котлеты и паштет из люпина

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  • 4.04.2026, 20:58
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В Беларуси разработали котлеты и паштет из люпина

Их могут запустить в производство в ближайшее время.

Белорусские ученые работают над новыми продуктами для вегетарианцев на основе отечественного сырья. Речь идет о постных котлетах и паштетах из пищевого люпина – культуры, которую выращивают в стране. Об этом сообщили в Научно-практическом центре НАН по продовольствию.

По словам младшего научного сотрудника Ольги Чекун, спрос на растительные продукты в Беларуси растет, но рынок пока ограничен. «В готовом виде их пока очень мало. В основном это пасты на основе нута и тофу. Причем сырье для таких продуктов – почти все импортное», – отметила она.

Каждый год Беларусь закупает сои почти на 60 млн долларов и нута примерно на полмиллиона. Импорт увеличивается вслед за спросом. В НАН рассчитывают сократить зависимость от зарубежного сырья за счет использования люпина.

Ученые предложили несколько вариантов продукции. Первый – постный паштет, который можно использовать как намазку или соус. Второй – котлеты с добавлением круп и овощей. Один вариант включает пшено, морковь и лук и по вкусу напоминает фалафель. Другой – с перловкой, грибами, луком и морковью. Такой продукт планируют выпускать как замороженный полуфабрикат.

Пищевой люпин отличается от кормового низким содержанием алкалоидов. Чтобы дополнительно снизить их уровень, в центре разработали технологию обработки: сырье вымачивают и обрабатывают воздушно-озоновой смесью.

Разработки уже представили в марте 2026 года на конкурсе «100 идей для Беларуси». Сейчас специалисты дорабатывают рецептуры и готовят документы для запуска в производство. В перспективе разработки могут появиться на отечественных консервных предприятиях и тех, что готовят замороженную продукцию. А общепит сможет добавить в меню находку белорусских ученых, приготовив все это из свежих продуктов.

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