Фицо выступил с абсурдным призывом к ЕС по поводу нефти из России

Фицо выступил с абсурдным призывом к ЕС по поводу нефти из России17
- 4.04.2026, 21:06
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Заявление прозвучало после разговора с Орбаном.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к ЕС с призывом отменить санкции против нефти и газа из РФ, а также предпринять шаги для возобновления поставок через нефтепровод «Дружба».
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пост чиновника в Facebook.
Заявление Фицо прозвучало после его телефонного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
У себя в соцсетях словацкий премьер написал, что ЕС должен возобновить диалог с Россией и обеспечить условия, при которых члены блока смогут получить недостающие поставки энергоресурсов.
«ЕС и, в частности, Еврокомиссия должны немедленно возобновить диалог с Россией и создать такие политические и правовые условия, чтобы отдельные государства-члены и ЕС в целом могли восполнить недостающие запасы газа и нефти и обеспечить поставки этого стратегического сырья из всех возможных источников и направлений, включая Россию», - говорится в посте.
Также Фицо утверждает, что в вопросах энергобезопасности ЕС и ЕК начинают быть похожими на «корабль самоубийц».