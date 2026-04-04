Фицо выступил с абсурдным призывом к ЕС по поводу нефти из России 17 4.04.2026, 21:06

15,728

Заявление прозвучало после разговора с Орбаном.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к ЕС с призывом отменить санкции против нефти и газа из РФ, а также предпринять шаги для возобновления поставок через нефтепровод «Дружба».

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пост чиновника в Facebook.

Заявление Фицо прозвучало после его телефонного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

У себя в соцсетях словацкий премьер написал, что ЕС должен возобновить диалог с Россией и обеспечить условия, при которых члены блока смогут получить недостающие поставки энергоресурсов.

«ЕС и, в частности, Еврокомиссия должны немедленно возобновить диалог с Россией и создать такие политические и правовые условия, чтобы отдельные государства-члены и ЕС в целом могли восполнить недостающие запасы газа и нефти и обеспечить поставки этого стратегического сырья из всех возможных источников и направлений, включая Россию», - говорится в посте.

Также Фицо утверждает, что в вопросах энергобезопасности ЕС и ЕК начинают быть похожими на «корабль самоубийц».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com