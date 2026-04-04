В Беларуси вырастут тарифы на продажу недвижимости

В Беларуси вырастут тарифы на продажу недвижимости3
- 4.04.2026, 21:16
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Правительство изменило расценки риелторов.
Предельные максимальные тарифы на некоторые риелторские услуги пересмотрели в правительстве. Документ уже опубликовали на pravo.by.
Главное – новые тарифы на помощь в продаже недвижимости.
Как и раньше, тарифы зависят от стоимости объекта. Но теперь иная разбивка.
Если до пересмотра услуга по продаже недвижимости в цену до 4200 БВ (189 тыс. рублей) могла стоить максимум 3% от суммы в договоре, то сейчас выделили отдельные случаи.
Если недвижимость стоит до 700 БВ (31,5 тыс. рубля), то максимальный риелторский тариф будет 6%, или до 1890 рублей.
Если жилплощадь оценена от 700 до 2000 БВ (до 90 тыс. рублей), то тариф – 5%, или до 4500 рублей.
Если же квартира стоит от 2000 до 4200 БВ (до 189 тыс. рублей), то тариф будет 3%, или до 5670 рублей.
Подкорректировали и расценку по самым дорогим объектам. Раньше риелторская помощь по продаже недвижимости дороже 16,5 тыс. БВ (742,5 тыс. рубля) обходились максимум в 1% от суммы.
Сейчас услуги станут дороже – квартиры стоимостью выше 12,4 тыс. БВ (558 тыс. рублей) услуга риелтора будет стоить до 1,6% (до 8928 рублей).
При этом стоимость многих других услуг (например, письменные консультации по сделкам, услуги по подбору квартир для покупки, помощь в подготовке (оформлении) документов и другое) не изменилась.
Новые тарифы начнут действовать с 16 мая 2026 года.