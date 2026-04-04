Украинские специалисты обучают США борьбе с наркокартелями с помощью дронов 1 4.04.2026, 21:27

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Совместные тренировки прошли в Техасе.

Украинские специалисты присоединились к обучению американских правоохранителей использованию дронов в борьбе с наркокартелями. Совместные тренировки провели в штате Техас при участии представителей Управления по борьбе с наркотиками США и международных партнеров.

Об этом сообщило подразделение INL, которое консультирует руководство США по борьбе с международной преступностью. В сообщении указано, что состоялся «совместный обмен с DEA и украинскими экспертами для создания и тестирования дронов, а также обмена быстро развивающимися тактиками».

Также подчеркнуто, что такое сотрудничество помогает американским правоохранителям опережать использование беспилотников преступными группировками.

Речь идет не только о технической части, но и об опыте, который Украина получила во время войны. Украинские специалисты фактически делятся наработками, появившимися на фронте. И это, похоже, становится ценным ресурсом для других стран.

Американская сторона, в свою очередь, получает доступ к практическим решениям, которые уже проверены в реальных условиях. Возможно, именно поэтому акцент сделали не только на создании дронов, но и на тактиках их применения. Это выглядит как попытка быстро адаптироваться к новым угрозам, которые возникают буквально ежедневно.

Тренировку организовали в Техасе, где состоялся совместный обмен между INL, штаб-квартирой DEA и украинскими экспертами. Участники строили и тестировали беспилотники, а также отрабатывали сценарии их использования против преступных групп.

Главная цель – усилить возможности правоохранителей США в противодействии дронам, которые применяют наркокартели и другие криминальные структуры в регионе. Речь идет о защите территории США и граждан от новых типов угроз.

В сообщении отметили, что такое партнерство позволяет «оставаться на шаг впереди» в борьбе с использованием дронов преступниками. И, похоже, это лишь одно из направлений более широкого сотрудничества.

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