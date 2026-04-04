Путин спустил российскую науку и образование в унитаз 9 Константин Сонин

4.04.2026, 21:51

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Последствия этого уже необратимы.

У меня есть близкие друзья, которые считают, что я комментирую иногда излишне эмоционально. Что комментарий не воспринимается профессионально, если он эмоционально окрашен.

Если честно, все наоборот. Профессиональный комментарий может быть эмоционально окрашен – если того требует профессиональная необходимость. Напротив, нейтральность комментария может быть признаком непрофессионализма.

Вот сегодняшнее заявление президента РАН, на мой взгляд, реальная иллюстрация анекдота про «до*бались до мышей».

Понятно, что Красников – ничтожный ученый, без какого-либо основания рассуждающий, в данном случае, об образовании. До*бался до мышей не он, а те кто его избрали. Реально позорным было предыдущее руководство РАН – «настоящие ученые» Сергеев с Хохловым.

Я не был знаком с Сергеевым, но был знаком с Хохловым. В некотором техническом смысле они были учеными и даже хорошими – публиковались, цитировались. Но нужно иметь какое-то совершенно извращенное представление о науке, чтобы считать это за норму «крупного ученого». Все крупные ученые России выступили в феврале-марте 2022 года против войны. Не «почти все», а все, 100% крупных русских ученых выступили против войны.

Не выступив публично против войны, они не просто сдали свои административные позиции. В этот момент они до*бались до мышей и последствия деятельности этих мышей – как вот это заявление Красникова, как требование министра Фалькова гнать студентов на войну – останутся навсегда.

Конечно, я понимаю, что занимаюсь, отчасти, виктимблеймингом – это Путин спустил российскую науку и образование в унитаз, и ученые, даже большие начальники – тоже жертвы. Дело их жизни также разрушено войной и репрессиями. Поэтому я и не комментировал это в реальном времени.

Но, наблюдая за деятельностью мышей, за тем, как они калечат чужие жизни – и будущих ученых, и всех остальных – невозможно не думать о том, что к этому привело. Было бы непрофессионально не думать.

Константин Сонин, Facebook

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