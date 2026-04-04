закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 8:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Какой короед?»: Белорусы возмутились вырубкой леса под Минском

29
  • 4.04.2026, 22:17
  • 11,892
«Какой короед?»: Белорусы возмутились вырубкой леса под Минском

Видео вызвало подозрения, что лес вывозят в Китай.

В TikTok набрало популярность видео, на котором мужчина проезжает мимо складированных бревен под Минском и эмоционально заявляет, что «страну распродали Китаю». В ответ издание «Прысталічча» опубликовало материал с объяснениями директора Боровлянского спецлесхоза.

На видео из TikTok мужчина показывает большое количество свежих бревен и утверждает, что лес вырубают под предлогом борьбы с короедом: «Порубили весь лес — и на Китай, б***ь! И на Китай, весь лес порубили под шумок <…> Какой короед? Погляди, какое бревно! Вот страну распродали».

@wgmr01k #лес #деревья ♬ оригинальный звук - wgmr01k

Вскоре в издании «Прысталічча» вышел материал, в котором директор Боровлянского спецлесхоза дал свою версию происходящего. Автор пишет, что эти бревна сложены недалеко от деревни Крыжовка в Ждановичском сельсовете.

По словам директора Боровлянского спецлесхоза Александра Мироновича, показанные на видео деревья пришлось срубить, так как часть из них были больны. Здоровые деревья на таком участке тоже срубают.

— Здесь работает лесная математика. Мы вырубаем 80% усохших деревьев. Что делать с оставшимися 20% сырых? Если оставить, они все равно погибнут. Им не будет хватать питания: подлесок и подрост не могут вырабатывать нужный объем. Деревья начнут слабеть и станут потенциальным местом заселения вредителей, который распространится дальше.

По словам директора, такая вырубка позволяет получить деловую древесину. На месте складирования бревна разделены на три части: те, что сильно повреждены короедом (пойдут на дрова), частично травмированные и наименее поврежденные — они отправятся на переработку.

— Наше учреждение работает с производителями лесоматериалов и пиломатериалов в Беларуси. Ни одного куба круглого леса на Китай не отправляем. Есть поручение главы государства: на экспорт идет только переработанная древесина, — пояснил Миронович.

Он также сообщил, что после вырубки территорию очищают и готовят к посадке нового леса.

Написать комментарий 29

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров