«Какой короед?»: Белорусы возмутились вырубкой леса под Минском 29 4.04.2026, 22:17

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Видео вызвало подозрения, что лес вывозят в Китай.

В TikTok набрало популярность видео, на котором мужчина проезжает мимо складированных бревен под Минском и эмоционально заявляет, что «страну распродали Китаю». В ответ издание «Прысталічча» опубликовало материал с объяснениями директора Боровлянского спецлесхоза.

На видео из TikTok мужчина показывает большое количество свежих бревен и утверждает, что лес вырубают под предлогом борьбы с короедом: «Порубили весь лес — и на Китай, б***ь! И на Китай, весь лес порубили под шумок <…> Какой короед? Погляди, какое бревно! Вот страну распродали».

Вскоре в издании «Прысталічча» вышел материал, в котором директор Боровлянского спецлесхоза дал свою версию происходящего. Автор пишет, что эти бревна сложены недалеко от деревни Крыжовка в Ждановичском сельсовете.

По словам директора Боровлянского спецлесхоза Александра Мироновича, показанные на видео деревья пришлось срубить, так как часть из них были больны. Здоровые деревья на таком участке тоже срубают.

— Здесь работает лесная математика. Мы вырубаем 80% усохших деревьев. Что делать с оставшимися 20% сырых? Если оставить, они все равно погибнут. Им не будет хватать питания: подлесок и подрост не могут вырабатывать нужный объем. Деревья начнут слабеть и станут потенциальным местом заселения вредителей, который распространится дальше.

По словам директора, такая вырубка позволяет получить деловую древесину. На месте складирования бревна разделены на три части: те, что сильно повреждены короедом (пойдут на дрова), частично травмированные и наименее поврежденные — они отправятся на переработку.

— Наше учреждение работает с производителями лесоматериалов и пиломатериалов в Беларуси. Ни одного куба круглого леса на Китай не отправляем. Есть поручение главы государства: на экспорт идет только переработанная древесина, — пояснил Миронович.

Он также сообщил, что после вырубки территорию очищают и готовят к посадке нового леса.

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