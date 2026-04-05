Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем в Стамбуле 5.04.2026, 4:39

2,000

Президент Украины пригласил его посетить и обсудил последствия войны.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем и пригласил его посетить Украину.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

«Ключевая тема обсуждения — судьбы украинских детей и то, что они вынуждены переживать из-за российской агрессии. Спасибо Его Всесвятейшеству за поддержку и постоянные молитвы за Украину, украинцев и наших детей», — заявил президент Украины.

Он добавил, что проинформировал патриарха Варфоломея о переговорном процессе для достижения достойного мира и обсудил с ним развитие церкви в Украине.

«Пригласил Его Святейшество посетить нашу страну с визитом для духовной поддержки наших людей в этот важный для всех нас год, когда мы будем отмечать 35-ю годовщину восстановления независимости Украины», — отметил также Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com