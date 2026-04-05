8 апреля 2026, среда, 8:03
Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем в Стамбуле

  • 5.04.2026, 4:39
  • 2,000
Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем в Стамбуле

Президент Украины пригласил его посетить и обсудил последствия войны.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем и пригласил его посетить Украину.

Об этом Зеленский сообщил президент Украины пригласил его посетить страну и обсудил последствия войны.) в своем Telegram-канале.

«Ключевая тема обсуждения — судьбы украинских детей и то, что они вынуждены переживать из-за российской агрессии. Спасибо Его Всесвятейшеству за поддержку и постоянные молитвы за Украину, украинцев и наших детей», — заявил президент Украины.

Он добавил, что проинформировал патриарха Варфоломея о переговорном процессе для достижения достойного мира и обсудил с ним развитие церкви в Украине.

«Пригласил Его Святейшество посетить нашу страну с визитом для духовной поддержки наших людей в этот важный для всех нас год, когда мы будем отмечать 35-ю годовщину восстановления независимости Украины», — отметил также Зеленский.

популярное за неделю

Мнение

Украина поднимает ставки
Украина поднимает ставки Вадим Денисенко
НАТО ждут кардинальные изменения
НАТО ждут кардинальные изменения Владимир Фесенко
Мелкие пакостники
Мелкие пакостники Ирина Халип
Что известно о здоровье Путина
Что известно о здоровье Путина Виктория Вагнер