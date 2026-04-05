Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем в Стамбуле
- 5.04.2026, 4:39
Президент Украины Владимир Зеленский встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем и пригласил его посетить Украину.
Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
«Ключевая тема обсуждения — судьбы украинских детей и то, что они вынуждены переживать из-за российской агрессии. Спасибо Его Всесвятейшеству за поддержку и постоянные молитвы за Украину, украинцев и наших детей», — заявил президент Украины.
Он добавил, что проинформировал патриарха Варфоломея о переговорном процессе для достижения достойного мира и обсудил с ним развитие церкви в Украине.
«Пригласил Его Святейшество посетить нашу страну с визитом для духовной поддержки наших людей в этот важный для всех нас год, когда мы будем отмечать 35-ю годовщину восстановления независимости Украины», — отметил также Зеленский.