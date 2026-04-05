Католики, греко-католики и протестанты Беларуси празднуют Пасху 10 5.04.2026, 8:06

Большинство христианских церквей сегодня отмечают праздник Воскресения Христова.

Во всех католических костелах и протестантских молитвенных домах Беларуси прошли праздничные богослужения.

Пасха — самый ожидаемый светлый день для многих христиан. Пасха символизирует Воскресение из мертвых Иисуса Христа, принявшего смерть за грехи людей и ради спасения человеческого рода от страшных бед.

Пасха относится к праздникам с плавающей датой, так как праздник исчисляется по лунно-солнечному календарю и отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Кроме того, из-за разницы в календарях католики (григорианский календарь) и православные (юлианский календарь) отмечают Пасху с определенной разницей.

Накануне архиепископ-эммерит Тадеуш Кондрусевич обратился к духовенству и верующим в Беларуси с сильными словами. Почетный иерарх и моральный авторитет белорусских католиков заявил, что праздник Пасхи ставит нас всех перед выбором и благодать Божия не может быть там, где царит компромисс с грехом и злом.

Особенности богослужения

В Пасхальную ночь перед храмом католический священник разжигает костер, от которого зажигает очень большую свечу, которая называется Пасхал. Эта же традиция характерна для пасхального обряда в англиканских и лютеранских церквях. От Пасхала зажигают свои свечи прихожане, и относят зажженную свечу домой. Примечательно, что после Пасхи Пасхал зажигают при каждом богослужении вплоть до Пятидесятницы (сошествие Святого духа).

Крашанки

Яйца-крашанки являются символом Пасхи у всех народов, исповедующих христианство. Согласно легенде Мария Магдалина, узнав о воскресении Христа, отправилась всем рассказывать о чуде, ее слова дошли до слуха императора, и когда Мария Магдалина предстала перед ним по его требованию, он посмеялся, сказав, что как белые яйца никогда не станут красными, так и мертвые не станут живыми. Яйцо в его руке тут же стало красным. Потому обязательным атрибутом праздника являются яйца-крашанки.

Шоколадные яйца и пасхальный кролик

С недавних пор у католиков на Пасху принято дарить детям подарки, точнее корзинку с шоколадными яйцами, завернутыми в цветную фольгу. Ее ставят у изголовья кровати или прячут в укромном месте, а поиски подарка превращаются в забаву — начинается веселая охота на яйца. Конечно же, дарят ее не родители, а пасхальный кролик.

Пасхальный хлеб

На католическую Пасху главным блюдом на столе является пасхальный хлеб. У каждого народа он свой, но у всех он очень красивый, праздничный и вкусный. У французов — это разновидность бриоши, у поляков — пасхальная бабка, у чехов — мазанец, у греков — цуреки, у британцев — это симнель, у испанцев — мона де Паскуа, у итальняцев — панеттоне или коломба, у немцев — гугельхупф.

