Взрыв было видно за километры: ВСУ уничтожили самое опасное оружие РФ 7 5.04.2026, 14:35

Стали известны новые детали яркой операции.

Операторы 129-й бригады ВСУ уничтожили российский «Солнцепёк» под Двуречной на Харьковщине. Несмотря на защиту РЭБ, дрон вызвал мощную детонацию.

Об этом сообщил 16 армейский корпус ВСУ и обнародовал соответствующее видео.

Так, утром 4 апреля на Харьковском направлении операторы БПЛА 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ провели блестящую операцию. Стало известно о ликвидации тяжелой огнеметной системы (ВВС) «Солнцепёк» - оружия, которое враг считает одним из своих самых больших преимуществ на поле боя.

В районе населенного пункта Двуречная дроны-камикадзе выследили «Солнцепек», который готовился к обстрелу украинских позиций.

Военные отметили, что подобные системы обычно находятся под усиленным прикрытием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые должны «ослеплять» наши беспилотники. Однако мастерство украинских пилотов позволило преодолеть все препятствия и нанести точный удар прямо в боекомплект системы.

Результат попадания оказался настолько мощным, что взрыв термобарических снарядов было видно за много километров от эпицентра. Огромный столб огня и дыма подтвердил полное уничтожение техники вместе с экипажем.

«Результат - еще одна минусованная единица тяжелой техники противника. Под первыми лучами весеннего солнца российский «Солнцепек» превратился в груду металлолома», - прокомментировали успех в 16-м армейском корпусе.

Отметим, что ТОС-1А «Солнцепек» - это крайне опасная система, использующая неуправляемые реактивные снаряды с термобарической смесью. Взрыв такой ракеты создает облако огня и резкий перепад давления, что выжигает все живое в радиусе поражения.

Каждое уничтожение такой установки существенно облегчает работу нашей пехоте и спасает жизни бойцов на переднем крае.

