закрыть
8 апреля 2026, среда, 8:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Два часа ужаса и блэкаут»: россиян шокировала массированная атака дронов под Нижним Новгородом

12
  • 5.04.2026, 8:37
  • 14,698
Налет длился более двух часов.

В ночь на 5 апреля Нижний Новгород (РФ) атаковали три волны беспилотников. Очевидцы сообщают о более 20 взрывах, пожарах и массовых отключениях света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Так, в ночь на 5 апреля российский Нижний Новгород стал целью масштабной атаки беспилотников. Местные жители сообщают о настоящем аду в небе, который длился более двух часов.

По предварительным данным, город атаковали по меньшей мере три волны дронов-камикадзе, а количество взрывов исчисляется десятками. В соцсетях говорят, что их было более 20.

Первые сообщения об атаке появились около полуночи. Очевидцы рассказывают о характерном гудении двигателей и ярких вспышках в небе.

Основной удар пришелся на южную часть города и прилегающие районы.

«Было очень страшно, насчитали более 20 взрывов. Дроны летели очень низко, буквально над крышами. Потом исчез свет, а над одним из районов поднялся густой дым», - жалуются жители Нижнего Новгорода в местных пабликах.

Официальные источники РФ пока молчат о последствиях атаки, однако, по словам очевидцев, в нескольких районах города наблюдаются серьезные перебои с электроснабжением.

Кроме того, над промышленными зонами города замечены столбы дыма, что может свидетельствовать о попадании в стратегические объекты.

Отметим, что Нижний Новгород расположен глубоко в тылу РФ, однако он является стратегическим узлом. Здесь сосредоточены крупные нефтеперерабатывающие заводы и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

